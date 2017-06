El Tricolor mantuvo su racha ganadora en la División de Honor y aprovechó la caída de Boca Juniors para quedar como escolta de UAI. Ahora, en los Cuartos de Final espera por UNLaM o el vencedor del duelo que mañana sostendrán River Plate y Náutico Hacoaj. Por la 15ª y última fecha de la fase regular de la División de Honor de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV), la Primera Caballeros del Club Ciudad de Campana derrotó anoche 3-0 a Bella Vista y de esa manera cerró la etapa clasificatoria de la mejor manera. Es que lo hizo con una racha de seis triunfos consecutivos para terminar en la segunda colocación, dado que ayer perdió Boca Juniors ante Ciudad de Buenos Aires y pudo pegar el salto. Incluso quedó a tan solo un punto del líder UAI, que anoche cayó ante Club Italiano. De esta manera, el equipo dirigido por Miguel Mudir espera en Cuartos de Final por el vencedor del duelo que en Octavos disputarán la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) con el vencedor del partido que mañana jugarán River Plate y Náutico Hacoaj, el cual definirá al décimo clasificado a los playoffs de la máxima categoría de la FMV. Los resultados registrados anoche en esta 15ª fecha fueron los siguientes: San Lorenzo 0-3 Club de Amigos (15-25, 18-25, 14-25); Municipalidad de Lomas 3-1 Vélez Sarsfield (27-25, 25-23, 22-25, 25-13); UNLaM 3-0 Tortuguitas (25-18, 25-19, 25-23); Boca Juniors 2-3 Ciudad de Buenos Aires (20-25, 25-22, 25-12, 23-25, 11-15); Ciudad de Campana 3-0 Bella Vista (25-23, 25-18, 25-18); Deportivo Morón 0-3 Universitario LP (0-25, 0-25, 0-25); y Club Italiano 3-1 UAI (23-25, 25-16, 25-23, 25-20). POSICIONES: 1) UAI, 36 puntos; 2) Ciudad de Campana, 35 puntos; 3) Club de Amigos, 33 puntos; 4) Boca Juniors, 33 puntos; 5) Ciudad de Buenos Aires, 30 puntos; 6) Municipalidad de Lomas de Zamora, 29 puntos; 7) UNLaM, 29 puntos; 8) Vélez Sarsfield, 26 puntos; 9) Club Italiano, 25 puntos; 10) River Plate, 20 puntos; 11) Náutico Hacoaj, 19 puntos; 12) Bella Vista, 14 puntos; 13) Universitario LP, 11 puntos; 14) San Lorenzo, 10 puntos; 15) Tortuguitas, 7 puntos; 16) Deportivo Morón, sin puntos. OCTAVOS DE FINAL: UNLAM vs River Plate o Náutico Hacoaj; y Vélez Sarsfield vs Club Italiano. CUARTOS DE FINAL: UAI vs Vélez o Italiano; Ciudad de Campana vs UNLM o Ganador River-Hacoaj; Club de Amigos vs Municipalidad de Lomas de Zamora; y Boca Juniors vs Ciudad de Buenos Aires.

ANOCHE, COMO LOCAL, EL TRICOLOR SE IMPUSO EN TRES PARCIALES: 25-23, 25-18, 25-18.



Voley:

Ciudad de Campana le ganó a Bella Vista y terminó la fase regular en la 2ª posición

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: