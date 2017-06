Avanzaron tres parejas del Club Ciudad de Campana y una del Colegio Dante Alighieri. Los Juegos Bonaerenses 2017 continúan disputándose en la ciudad con el acompañamiento de la Dirección de Deportes del Municipio. En esta oportunidad, se llevó a cabo la etapa local de Beach Vóley en el Club Ciudad de Campana. Finalizada la misma, los ganadores fueron: Sub 18 femenino: Florencia Ramos y Aylén Herrera (Club Ciudad de Campana) Sub 15 femenino: Maia Capotosto y Camila Marinetto (Colegio Dante Alighieri) Sub 15 masculino: Juan Martín Gotta e Iván Barragán (Club Ciudad de Campana) Sub 13 masculino: Luca Damiano y Uriel Gianchelo Alves (Club Ciudad de Campana).

Compitieron mujeres y varones en las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 18.



Juegos Bonaerenses 2017:

Se disputó la etapa local de Beach Voley

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: