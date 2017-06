Rincón Tuerca

P U B L I C





E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com FORMULA UNO: La categoría más importante del mundo está desarrollando durante este fin de semana otra carrera de su calendario con el Gran Premio de Azerbaigan. Televisa Fox Sport. DEMOSTRAR: No poder tener en nuestra ciudad la carrera del rally Federal nos imposibilita de ver al piloto local Pablo Villaverde que se mostró muy entusiasmado de poder demostrar sus condiciones conductivas en la categoría mencionada donde hasta había conseguido un navegante que se animará a ocupar la butaca derecha. ABUELO: El piloto del TC 1100 Guillermo Fernandez acaba de convertirse en abuelo de Francesca y está insoportable con tan linda posibilidad. Ahora espera que la nena se entusiasme con la posibilidad de ser hincha del ovalo y bostera. VENDER: El auto está listo para sumarse al TC regional en su Clase GTB donde en el galpón de Angel Genovesse está guardado y su propietario desea vender el mismo que además cuenta con la casa rodante también preparada para transportar el auto arriba de la misma. La idea del ex campeón de la categoría es vender todo ante la imposibilidad de poder correr y no desea que se desactualice. PROKART: Esta especialidad del karting con su habitual parque de mecánicas llega al kartódromo de Ciudad Evita para realizar otra carrera del presente campeonato. Desde las 10 hs arrancan con la clasificación. PRUEBAS: Las últimas pruebas dieron altamente positivas para todos los nuevos elementos que se apartaron al cuatriciclo para el próximo Dakar el cual se arma en el taller de Carlos Debesa que los muestran muy conforme tato a Oreste Berta como el mismo debesa. VOLVER: A propósito del equipo de Debesa parece que Lucas volvió a subirse a la moto para el motocross y viene de hacer una experiencia en el norte argentino mas específicamente en La Rioja junto a Darío Arcos piloto oficial del equipo. Sin duda lucas el hijo de Carlitos no olvida su paso en la alta competencia. ASADO: Para el día del periodista el robusto motorista hizo un asado en el templo de la calle Maipú y no invitó a nadie de la prensa que le hicieron saber su enojo ya sea de dos categorías. Por suerte en el orden local nadie habló del tema aunque no le hacen mas notas. Que te ocurrió Mauro se te escapó la tortuga una vez más? TURISMO CARRETERA: La máxima visita el autódromo de Paraná por otra carrera del campeonato en este fin de semana donde desde las 11 hs televisa por TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". CARRERA: En nota televisiva el presidente del club del Primer Automóvil Argentino Adrián Chiorazzo confirmó la carrera de karting en nuestra ciudad a realizarse en la playa de Hipermercado ubicado sobre Panamericana con fecha a designar. FUERZA: Sobre esta competencia hay cada vez mas interesados de formar parte de la misma que va tomando fuerza con el correr de los días donde el experimentado Adriano Zarantonello ya está trabajando en el tema como uno de los colaboradores. ALMA: En el autódromo capitalino con pilotos invitados la categoría desarrolla otra fecha del campeonato con sus cinco clases y su habitual parque de autos. Desde las 9.30 hs arrancan con su espectáculo. CAMBIAR: La intención de Sebastián Suarez es intentar cambiar de motorista para darle continuidad a su propuesta desde arriba de un karting dentro de los contenidos de la categoría Kart Plus. Dicen que con el motorista que estuvo hablando tiene mucho olfato para estos emprendimientos. CONFUSION: La chica sabe que su piloto preferido ya conoce que ella desea estar en su vida pero el impedimento hoy por hoy es su novia y nuestro personaje aún no sabe como manejar su situación personal y esta confusión la traslada a la hora de correr sobre su karting lo que ya le provocó algunos despistes. VISITAR: En el equipo periodístico dicen que Eduardo Rossi quería visitar el salón del automóvil en la rural pero como la última vez que visitó la capital federal solo se perdió, no lo dejaron hacer tan intento y el popular "Pichino" se quedó con la sana intención de llegarse hasta el predio para ver al primer automóvil argentino. La pregunta es: no le podían haber colocado un GPS para resolver el problema? En la radio aseguraron que ni así estaban dadas las razones para pensar que volviera y como sus compañeros lo quieren mucho no lo dejaron viajar. TC 2000: La categoría visita el autódromo de río Cuarto en este fin de semana para llevar adelante otra carrera del campeonato. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". ACUERDO: Desde la próxima competencia de los chasis del regional Nicolás Laccette llevará los impulsores de Daniel Berra tras llegar a un acuerdo con el motorista de Lima. La intención del equipo es hacer otro tipo de experiencia dentro de una categoría que se muestra muy competitiva. RESULTADO: Franco Rodrigues está muy contento y motivado con el último resultado logrado con su karting en la categoría Kart Plus donde viene de ganar con la motorización de Rubén Alfonso. Ahora ya se piensa que pelear el campeonato esté dentro de sus posibilidades. Aportará papá sus conocimientos de cuando corría? INDICIOS: Por el momento no hay indicios que l motorista de la Colectora Norte de nuestra ciudad retorne con su equipo a la categoría Kart Plus como se reflejó en una información que recorrió los boxes días atras pero no fue mas que una noticia sin fundamento alguno. Quedó claro men! TC PISTA: Una vez más la categoría visita el autódromo de Paraná en tierras entrerrianas para desarrollar otra carrera del certámen. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". CENA: La que realizó el último viernes el Zárate Auto Moto Club en la vecina ciudad de Zárate donde se festejó el día del piloto con la presencia de protagonista de ambas localidades y hubo quienes ya no corren con pilotos actuales. TRIUNFO: El que obtuvo en su especialidad Julián Garrido en Olavarría en la carrera de motocross en la categoría MX del Norte. El pibe sigue cosechando triunfos con la moto que le prepara su papá Juan con el asesoramiento de Carlos Debesa. ANIMARSE: Aún no está resuelto que ocupe la butaca derecha la flaca Natalia en el Fiat 1500 de su marido Silvestre Gallo que ya tiene todo encaminado para estar en la próxima carrera del 8 de julio en Zárate. Dicen que la señora no se anima a tal emprendimiento y parece que el piloto deberá recurrir a otra persona. TURISMO PISTA: En el autódromo cordobés de Río Cuarto la categoría se presenta con sus dos clases y otro parque interesante de autos. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". DISTANCIADOS: Son amigos desde hace muchos años y ambos son pilotos de autos con techos donde uno de ellos trabaja en el armado del motor pero en este presente están distanciados y ya no corren juntos y no se los ve en el mismo box. Que no cunda el pánico! DOS: Los dos autos están listos para sumarse a la clase del Turismo Nacional, se encuentran en un lugar de nuestra ciudad y los Clios esperan por su vuelta a la alta competencia. Su dueño espera escuchar ofertas si aparecen interesados. REGRESO: El regreso ya anunciado en esta sección al Turismo Pista de concretarse será con el nuevo auto para la Clase Dos donde se puede desarrollar en las dos últimas fechas del calendario y Don Mariano estaría dispuesto a llevar adelante esta idea que ya comentó entre sus allegados. CHASIS DEL REGIONAL: Una nueva presentación de la categoría en el autódromo de Roque Perez en este fin de semana con su habitual parque de autos. Desde las 10 hs arrancan con su show automovilístico. FORMULA PLUS: En el autódromo de Rio Cuarto encaran otra competencia de la temporada como telonera del TC 2000 y desarrollan otra fecha del presente campeonato. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". ACOMPAÑAR: El joven piloto del TC Bonaerense viene haciendo bien los deberes y mostró ser caballero cuando se lo vio acompañar a señorita a recibir su diploma en la vecina ciudad de Pilar y el retorno a nuestra cuna del Primer Automóvil Argentino sirvió para acrecentar el buen momento que pasan juntos. Será hincha de San Lorenzo la graduada? FACEBOOK: Segui toda la actividad del automovilismo las 24 horas en nuestra página de facebook de Rincón Tuerca con la información de nivel internacional Nacional y zonal. Notas, estadísticas, comentarios, campeonatos. CONCRETAR: Los dirigentes del autódromo de Navarro sigue invirtiendo en concretar tener su circuito totalmente asfaltado para traer las categorías zonales. GANAR: Fue un buen fin de semana en la última fecha de la categoría Pako donde el cafetero Diego Brugues ganó las dos compentencias de karting en su clase sumando puntos importantes para el campeonato. El zarateño asegura que va por el título una vez más. MOLESTAR: En mas de una carrera se lo puede ver a Antonio Toledo colaborando y trabajando en zona de boxes en la categoría de karting Kart Plus donde está junto a su nieta que está en la alta competencia y en el equipo dicen que molesta mas que lo que trabaja. La gente que es mala y comenta! COPA BORA: La monomarca con su habitual parque de máquinas está visitando en este fin de semana el autódromo de Paraná en tierras entrerrianas. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas".

