ARGENTINOS, MÁS CERCA Argentinos Juniors goleó anoche 4-0 a Juventud Unida y está cada vez más cerca de regresar a la Primera División. En cambio, el elenco de Gualeguaychú cayó a zona de descenso directo, de donde salió Independiente Rivadavia de Mendoza. A su vez, también ayer, Chacarita superó 3-0 a Santamarina de Tandil y le descontó puntos a Guillermo Brown en la lucha por el segundo puesto. Así, el Funebrero tendrá la posibilidad de pegar el salto en la próxima fecha, dado que el equipo de Puerto Madryn quedará libre. FECHA 40 - RESULTADOS: Brown (A) 1-1 Guillermo Brown (PM); Nueva Chicago 2-1 Los Andes; Douglas Haig 0-0 Almagro; Villa Dálmine 0-0 Ferro Carril Oeste; Estudiantes (SL) 2-2 Central Córdoba (SdE); San Martín (T) 1-2 Independiente Rivadavia; Crucero del Norte 2-3 Boca Unidos; Chacarita 3-0 Santamarina; Instituto 0-2 Flandria; Argentinos Jrs 3-0 Juventud Unida (G). Juegan hoy: Atlético Paraná vs All Boys. Libre: Gimasia de Jujuy. El Violeta igualó en un encuentro en el que volvió a mostrar solidez y agresividad. Así, mantuvo el cero en su valla por tercer partido seguido y sigue sumando en su objetivo de asegurar la permanencia. El arquero Bailó le contuvo un penal a Burzio. Remarcar que este Villa Dálmine continúa en crecimiento fecha tras fecha parece poco, teniendo en cuenta que restan apenas seis jornadas para la finalización del campeonato. Pero tras la situación apremiante que estuvo el Violeta semanas atrás, el momento del equipo, las dificultades sorteadas y los resultados obtenidos en sus últimas presentaciones son hechos para destacar. Por eso, el empate logrado el domingo frente a Ferro Carril Oeste es positivo, más allá de la sensación agridulce que dejó en jugadores, cuerpo técnico y simpatizantes, quienes coincidieron en que el Violeta fue superior al elenco de Caballito y contó con las mejores oportunidades para desnivelar el marcador. Desde aquel penal que Pablo Burzio no pudo transformar en gol a los 10 minutos del primer tiempo hasta las llegadas de Juan Manuel Mazzocchi en el tramo final del complemento. Todo en un contexto de solidez y agresividad que le permitió maniatar a su rival y lograr, por tercer partido consecutivo, terminar con el arco invicto (segunda vez con el juvenil José Castellano, quien ayer firmó su primer contrato profesional -ver aparte-). Así, Villa Dálmine logró revertir una tendencia negativa que lo arrastró a la pelea por la permanencia. Es que del 17 de octubre de 2016 al pasado 5 de mayo había obtenido 14 puntos en 23 partidos jugados, recibiendo 37 goles en contra durante esa racha. En tanto, desde el 6 de mayo a hoy logró 12 unidades en apenas 8 encuentros y sólo recibió 5 goles en esta seguidilla positiva. Por este contexto es que el punto conseguido ante Ferro Carril Oeste suma y es importante. Porque ratifica el camino de recuperación que está transitando el equipo y porque no deja de ser un poroto más en la necesidad de sumar para asegurar cuanto antes la permanencia en el Nacional B. El próximo sábado, cuando visite a Almagro, tendrá la oportunidad de seguir ese camino y, por qué no, hacer valer todavía más este empate ante el elenco de Caballito. EL PARTIDO Villa Dálmine salió a la cancha con dos modificaciones en el once titular. Finalmente, De la Riva decidió no arriesgar a aquellos jugadores con molestias y por ello fue descartado Ezequiel Cérica (distensión en el ligamento interno de la rodilla), mientras que Horacio Falcón (contractura) quedó en el banco de los suplentes. Sus lugares fueron ocupados por Diego Núñez en el mediocampo y Leonardo Carboni en ataque. Esas modificaciones no alteraron la identidad que viene construyendo el equipo, que volvió ser muy agresivo en el inicio del juego, tanto para presionar como para disputar la segunda pelota. Así, en los primeros 15 minutos, se mostró superior a Ferro y generó llegadas que no supo resolver cuando pisó el área, especialmente por derecha, por donde llegaron tanto Fede Recalde como Fabrizio Palma. Igualmente, la oportunidad más clara la tuvo a los 10 minutos, luego de un topetazo de atrás de Bay sobre Carboni cuando caía un centro dentro del área, que fue sancionado por el árbitro Mauro Giannini. Y aunque el designado era Lautaro Formica, la decisión de Pablo Burzio para agarrar la pelota y asumir la responsabilidad lo transformaron en ejecutor. Sin suerte, lamentablemente, porque el cordobés eligió patear fuerte a la derecha del arquero Bailó, quien adivinó la intención y pudo contener el remate en dos tiempos. Sin embargo, el Violeta no mermó en su intensidad y siguió marcando los tiempos del juego en los siguientes minutos. Incluso, un centro de Figueira que cabeceó Carboni de manera exigida cuando por detrás llegaba solo Palma fue una nueva aproximación del equipo de nuestra ciudad. Sacudidos por los gritos de su cuestionado entrenador, los de Caballito empezaron a reaccionar a partir de los 15 minutos. Fue clave para ello la mayor participación de Alderete, su experimentado volante central. Y así, eligiendo la izquierda para trepar la cancha, Ferro empezó a manejar más el balón y tuvo también su chance clara en una jugada preparada de córner que terminó con un cabezazo de Barsottini que dio en el poste del arquero Castellano. Más adelante, también en una acción de tiro de esquina, Affranchino capturó un rebote y ensayó un violento remate que fue desviado con firmeza por el juvenil arquero. Fueron las dos mejores situaciones de la visita una vez que emparejó el trámite, el cual se pobló de roces que llevaron al árbitro Giannini a sancionar una gran cantidad de faltas. Un desarrollo que se repitió en buena parte del complemento, con Ferro tratando de asumir la iniciativa desde la tenencia del balón y con Villa Dálmine manteniéndose sólido en su bloque defensivo. Pero desde el comienzo, el equipo de nuestra ciudad se mostró incisivo cada vez que aceleró en terreno ajeno. Muy cerca estuvieron de cometerle penal a Burzio en una llegada por derecha (fue tiro libre en el borde del área) y, luego, por el otro costado, Figueira, Burzio y Formica se combinaron en velocidad para generar una triangulación que se convirtió en la mejor acción de ataque del juego (el centro del "Laucha" terminó siendo muy fuerte y no encontró destinatario). Y a partir del ingreso de Juan Manuel Mazzocchi, el Violeta ganó en movilidad y despliegue en los metros finales, convirtiéndose el juvenil en el complemento ideal para la figura de Burzio, principal vía de ataque del equipo de nuestra ciudad por derecha. De hecho, de contra y a pase del delantero cordobés, Mazzocchi remató de frente a Bailó, quien rechazó el remate con firmeza. El juvenil también tuvo otra opción (puntinazo a la manos de Bailó) en una acción en la que Figueira no encontró espacio para su remate desde la medialuna del área. El buen momento de Villa Dálmine en el campo de juego también encontró compañía en las tribunas y, entonces, la sensación era que el local podía quedarse con el triunfo. Pero no: el gol no llegó y en los minutos finales prefirió asegurar el punto antes que ir alocadamente y descuidarse en la última línea, sabiendo que Ferro podía lastimarlo y dejarlo con las manos vacías. Así, lo dicho: un partido que le dejó mejores sensaciones al Violeta y también un punto que vale considerarlo de cara a ese objetivo que es asegurar la permanencia en la divisional. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (0): José Castellano; Juan Alsina, Ariel Coronel, Rubén Zamponi, Lautaro Formica; Fabrizio Palma, Diego Núñez, Federico Recalde, Jonathan Figueira; Pablo Burzio y Leonardo Carboni. DT: Felipe De La Riva. SUPLENTES: Francisco Mastrángelo, Luciano Recalde, Horacio Falcón, Franco Otta, Lucas Favalli, Alex Stábile y Leonardo Carboni. FERRO CARRIL OESTE (0): Andrés Bailo; Rodrigo Izco, Osvaldo Barsottini, Pier Barrios, Jonathan Bay; Facundo Affranchino, Braian Aquino, Reinaldo Alderete, Martín Ojeda; Bruno Barranco y Luis Salmerón. DT: Marcelo Broggi. SUPLENTES: Leandro Requena, Nahuel Amarilla, Rodrigo Mazur, Leonel Álvarez, Facundo Garnier, Lautaro Torres y Federico Murillo. GOLES: no hubo. CAMBIOS: ST 12m Mazzocchi x Carboni (VD), 30m Murillo x Affranchino (FCO), 38m Álvarez x Ojeda (FCO), 44m Garnier x Salmerón (FCO), 48m Otta x Palma (VD) y 49m Falcón x Recalde (VD). AMONESTADOS: Carboni, Mazzocchi, Formica y Núñez (VD); Bay, Barrios, Aquino y Álvarez (FCO). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Mauro Giannini.

Burzio tuvo la más clara a los 10 del PT, pero el arquero bailó el contuvo el penal.

EL JUVENIL MAZZOCCHI TUVO UN BUEN INGRESO EN EL ST Y CONTÓ CON DOS CHANCES PARA MARCAR.





EL DEFENSOR PIER BARRIOS TAPA CON LO JUSTO LA DEFINICIÓN DE FEDE RECALDE EN UNA ACCIÓN DEL PT. #Tienda | Te esperamos en Av. Varela 940 con toda la indumentaria Oficial y accesorios de Villa Dálmine. ¡Comprale al Club! pic.twitter.com/Hn3WuOWYZp — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 26 de junio de 2017 #Reconocimiento | En la previa, fue reconocido Diego Villar por los 15 años cubriendo la campaña de Villa Dálmine. ¡Felicitaciones! pic.twitter.com/KMOTXnTjsn — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 25 de junio de 2017 PRIMER CONTRATO PARA CASTELLANO El arquero José Castellano (20 años) firmó ayer su primer contrato profesional, el cual lo une a Villa Dálmine por los próximos dos años. "Pichu" ya suma dos partidos en Primera División (All Boys y Ferro) y se convierte así en el cuarto jugador categoría 1996 que firma contrato profesional en el club, dado que anteriormente lo hicieron Federico Recalde, Leonardo Cisnero y Federico Acosta. Además, de la categoría 1997 ya firmó Juan Manuel Mazzocchi.

CASTELLANO FIRMÓ AYER EN LA SEDE DEL CLUB. El arquero José Castellano (20 años) firmó hoy su primer contrato profesional que lo une a Villa Dálmine por los próximos dos años. pic.twitter.com/teWurXkq5Z — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 26 de junio de 2017

Nacional B:

Villa Dálmine hizo mayores méritos que Ferro, pero debió conformarse con el empate

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: