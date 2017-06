La Auténtica Defensa. Edición del martes, 27/jun/2017 El Panóptico:

Las mil sombras de uno mismo

Por Fabiana Daversa







Donde hay amor no existe el deseo de poder y donde predomina el poder el amor brilla por su ausencia. Uno es la sombra del otro. Estas frases de Jung sintetizan muchas de las guerras secretas en las que nos vemos envueltos. El poder y el amor se contraponen y, a su vez, se complementan. Cuando Jung definió el concepto de Sombra, todavía estaba bajo la égida de su maestro, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Era el comienzo del siglo XX en una Europa que se preparaba para la Primera Guerra Mundial, la guerra de trincheras más espeluznante que el Viejo Continente pudo escenificar. Jung utilizó el término "el lado oscuro del psiquismo" al referirse a los deseos no reconocidos y a los aspectos reprimidos de nuestra personalidad. La Sombra es lo que quisiéramos ocultar de nosotros mismos, lo que maquillamos, nos averguenza, pero que esconde un poder monumental en el momento que le echamos luz. Revelar la Sombra, aceptar que no somos perfectos, que nos toca un largo camino de despertar de la verdadera potencialidad hará nuestra vida más nutritiva . Y seguramente seremos menos críticos y más tolerante con el otro. No hay un mandamiento que diga que debemos ser admirables, no obstante sí existe uno que recuerda que no debemos mentir. Y la peor mentira es la que uno se hace a sí mismo. Iluminemos nuestra Sombra, panópticos, para que podamos aceptar y modificar aquello que consideramos que ya no tienen solución..

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez



