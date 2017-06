P U B L I C



Avanzaron equipos del Colegio Dante Alighieri, del Colegio Armonía y el Club Ciudad. Alumnas de diferentes instituciones de la ciudad compitieron días atrás en la etapa local en las distintas categorías de Voley Femenino de los Juegos Bonaerenses 2017. Con el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Deportes, la jornada deportiva se desarrolló en el gimnasio del Club Ciudad de Campana. En cuanto a los resultados, en la categoría "Sub 13" resultaron ganadores el Colegio Dante Alighieri (escolar no federado) y el Club Ciudad de Campana (libre). Mientras que, en la división "Sub 15" alcanzó la victoria el equipo del Colegio Armonía (escolar no federado); y en la categoría "Sub 18", se impuso Club Ciudad de Campana como equipo libre. De este modo, estos equipos clasificaron para continuar compitiendo en la próxima etapa del torneo.

Jugadoras de Voley disputando la etapa local de los Juegos Bonaerenses.

Juegos Bonaerenses:

Se disputó la etapa local de Voley Femenino

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: