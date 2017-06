NOTICIA RELACIONADA: Nacional B:

Villa Dálmine hizo mayores méritos que Ferro, pero debió conformarse con el empate El entrenador del Viola destacó el rendimiento de su equipo y aseguró que el Violeta fue "superior" a Ferro, pero también hizo hincapié en no desviarse del objetivo: "Hasta que no estemos salvados no voy a estar tranquilo". Luego del empate frente a Ferro, el DT de Villa Dálmine mostró su satisfacción, pero no dejó que esa alegría lo nuble con respecto al objetivo por el que arribó a Campana: la permanencia. "Faltan seis fechas muy importantes. Nuestros rivales están ganando, así que todavía falta mucho. Yo nunca me confié, siempre sé lo que nos estamos jugando y por eso sobre el final hacemos esos cambios que molestan a algunos. Pero si nos hacen un gol sobre la hora, las cosas cambian. Por eso, hay que ser responsables con lo que nos estamos jugando y hasta que no estemos salvados no voy a estar tranquilo", explicó Felipe De la Riva. En cuanto al partido, el entrenador uruguayo señaló: "Jugamos contra un gran equipo que peleó el campeonato durante gran parte de la temporada y lo dominamos y generamos las mejores situaciones". En ese sentido, destacó el punto, aunque reconoció que le quedó sabor a poco: "Se sabe lo que nos estamos jugando y sumar es importante, pero también nos queda un sabor agridulce, porque sentimos que el equipo hizo los méritos para ganar el partido. Tuvimos las situaciones más claras contra un equipo que no tuvo ninguna situación clara". Respecto a esta racha positiva que ha hilvanado Villa Dálmine, el DT remarcó: "Para mí dimos un paso adelante. Tuvimos tres partidos en ocho días y en ninguno nos convirtieron. Le estamos jugando de igual a igual a todos los rivales. El equipo está bien, sabe a lo que juega, domina a los rivales y no le generan situaciones. Estamos conformes con lo que venimos haciendo". Y ahondó sobre el hecho de no haber recibido goles en sus últimos tres compromisos: "Cuando llegamos a Villa Dálmine notamos que sufría muchos goles en contra en casi todos los partidos. Y es muy difícil ganar cuando a vos te meten tres goles. En el fútbol, si vos querés pelear un campeonato tenés que ser sólido. La valla menos vencida del campeonato es Argentinos Juniors y va primero. En la Primera B Metropolitana, la valla menos vencida es la de Morón, que salió campeón. Obviamente que a eso le tenés que agregar juego y gol y nosotros estamos a la búsqueda de eso". Otros temas que tocó De la Riva en el diálogo con la prensa fueron: -Las ausencias de Cérica y Falcón: "El plantel es corto y por eso tratamos de cuidar a los jugadores. Cualquiera que tiene una molestia no juega". -Los responsables de los penales: "Los encargados son Cérica y Formica. Ellos deciden. Pero el fútbol tiene estas cosas: Pablo está pasando un buen momento, se tuvo confianza y está bien que haya pateado. Podía haber pasado que patee Formica y lo erre también". -El rendimiento del juvenil José Castellano: "Estamos muy conformes, pero no quiero decir nada y me gustaría que nadie diga nada, porque cuando un jugador anda bien y lo ponen ahí arriba, a los 15 días lo mandan al fondo del mar. El chico está atajando, está cumpliendo y tiene nuestra confianza. El tiempo dirá. Lo más difícil es sostener los rendimientos en el tiempo". #Imágenes ?? | La gente retribuye con aplausos el esfuerzo de los jugadores en el saludo final. Villa Dálmine sigue sumando. #VamosViola. pic.twitter.com/6A8cNCQuxC — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 26 de junio de 2017



