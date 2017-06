Cada vez se escuchan más casos de personas que dejan de lado sus vidas personales, afectos, intimidad y aprendizaje creativo para dedicarse a sus trabajos. Sabemos la importancia que tiene la actividad laboral, pero cuando eso llega a un nivel insostenible de dedicación casi exclusiva, asistimos a un deterioro inversamente proporcional de la calidad de vida del individuo. En una sociedad en dónde la actividad corporativa es tan importante, ésa disfuncionalidad se enmascara como una virtud. En contrapartida, por la crisis laboral que estamos atravesando, los entrevistados en los pocos avisos clasificados que salen en los diarios dicen escuchar requerimientos con términos extraños como tiempo "full life" para determinados puestos, el ofrecimiento de pagarles parte del sueldo en negro y que el elegido para el cargo tenga el teléfono encendido sin interrupciones, por si se lo necesita eventualmente. Hace unos meses conté el caso de una gerente de una empresa automotriz que le propusieron costear el congelamiento de sus óvulos y aumentarle el sueldo a cambio de prorrogar su maternidad. En una época en dónde las conquistas laborales parecían asentadas, escuchar la robotización del capital humano no deja de sorprendernos y por qué no, asustarnos. El departamento de Recursos Humanos de una empresa existe, entre otras funciones, para que sus empleados no se vuelvan máquinas. En una época en la que la digitalización y la tecnología llegaron a límites insospechados, humanizar el equipo pasó a ser uno de los objetivos de las empresas líderes como Google y Microsoft, en dónde eligen para los altos cargos a personas con intereses variados y perfil creativo. No obstante, en Argentina, muy lejos de Silicon Valley, parece ser que las empresas prefieren los perfiles obedientes y personas que acepten cualquier condición, hasta las que están fuera de la ley, con tal de tener un puesto de trabajo. Panópticos, no sé qué pensaran ustedes, pero en lo que a mí respecta estoy convencida que para darle trabajo a alguien, no hace falta quitarle la dignidad.

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez

El Panóptico:

Muy lejos de Silicon Valley

Por Fabiana Daversa

