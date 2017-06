La Comedia de Campana despide a Dario Peralta

El sábado a la tarde llegó la hora. Aunque nos negáramos a creerlo y nos resistiéramos a decirlo, Darío Peralta había muerto. No está en mí hablar de lo que fue, lo que hizo y lo que sembró. Soy parte demasiado próxima como para poder intentar la mínima objetividad. Solo quiero recordar, en estos tiempos que parecen inundados por la amnesia colectiva, quién fue y qué hizo con nosotros y por qué La Comedia de Campana está de duelo. Darío fue una de esas pocas personas con las que, a lo largo de la vida, uno se siente y percibe como emparentado "intrínsecamente", más allá de distancias y tiempos, comulgando ideas y pensamientos, sin preguntas ni condiciones. Desde el Taller Actoral, en 1983 comenzó una relación de amistad que se nutrió de la constante militancia cultural. Fue así como en cada una de las propuestas que fuimos intentando, Darío siempre estuvo incluído. No sé cuántos recordarán hoy a FM Sonidos. Inauguramos esta emisora con el rótulo de "la primera a la izquierda de su dial", desafiando leyes dictatoriales y conceptos prepotentes. Y también entonces volvimos a convocar a Darío. Inolvidables experiencias vividas ante el micrófono, en transmisiones desde exteriores cuando aún no existían los teléfonos celulares, desarrollando secretas investigaciones periodísticas que nos costaron más de un sobresalto y amenazas, generando radioteatros locales, cubriendo aquellas primeras elecciones democráticas seguidas minuto a minuto... El núcleo central de La Comedia de Campana, al que nosotros llamábamos el "grupo de los 7", integrado por Ana, Gabriela, Amorina, Darío, Joaquín, Jorge y yo, terminó atomizado ante las nuevas circunstancias imperantes. Separaciones, exilios y mudanzas fueron la consecuencia de la falta de trabajo y los bolsillos cada vez más vacíos que terminaron por desarmar al grupo. Por suerte, en el caso de Darío el alejamiento fue temporario. Pronto llegó el momento del reencuentro y otra vez los sueños en sintonía. Y así fue siempre… Hoy recordamos a FM Sonidos porque murió Darío. Hoy recordamos al "grupo de los 7" porque murió Darío. Hoy hablamos de "La Comedia de Campana" porque murió Darío. En el año 2007, Darío integró una delegación de La Comedia... para representar a Argentina en Brasil, donde se iba a realizar el montaje de "El Quijote" en San Pablo. Fue el único lugar del exterior a donde Darío viajó como representante de La Comedia... Pero fue para él tan fuerte e intensa aquella vivencia como para seguir unido por siempre a aquel país del cual se había enamorado irremediablemente; tanto como para pedir que, tras su muerte, sus cenizas descansen en Brasil. Cuando en 2011 pasé a integrar el Consejo Provincial del Teatro Independiente, Darío volvió a sumar su mano, trabajando codo a codo para intentar aprovechar aquellas condiciones hoy tan lejanas, y que las elecciones de diciembre de 2015 dejaron sepultadas. Las últimas conversaciones que tuvimos giraron en torno al relanzamiento de la Alianza Regional Suramericana de Teatro… Pero el sábado Darío se fue. Hoy quiero recordar a FM Sonidos para que la muerte no sea dueña total de la victoria. Hoy quiero recordar a aquel grupo de los 7 de La Comedia de Campana en honor a nuestros hermanos Joaquín y Darío que tanta vida pusieron sobre los escenarios por donde anduvimos... Hoy quiero hablar de La Comedia de Campana con la esperanza de que el público, al menos una partecita de él, no se deje invadir por esta amnesia que troca todo en frivolidad. La muerte de Darío es un golpe enorme. Pero seguiremos luchando! Por respeto y por amor a sus hijos, por respeto y por amor sus amores, y por respeto y por amor a su ciudad, su gente, su país, y su pueblo. Murió Darío Peralta, un auténtico guerrero de la vida: Ayer por la tarde falleció en el Hospital Italiano,… https://t.co/mivwwoyJem #CampaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 25 de junio de 2017 El teatro está de luto con la muerte de Dario Peralta

Buena gira y mis condolencias a su familia y amigos. Triste noticia. — Gustavo Dappiano (@gdappi) 25 de junio de 2017

La Comedia de Campana despide a Dario Peralta

Por Guillermo Rodoni

