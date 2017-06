La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 28/jun/2017 Cómo se disfraza la realidad de los trabajadores de Campana

Por Cristóbal Maro











Cristóbal Maro. Foto: Archivo.

Uno de los mayores problemas que tienen los científicos sociales es encontrarse frecuentemente con personas que refutan sus conocimientos a partir de juicios que sólo se basan en sus impresiones personales. Sin embargo, muchas veces sus opiniones, que están construidas sin ningún tipo de fundamento, suelen tener una importante repercusión en la opinión pública. Y, por lo tanto, mucha gente da como un hecho cierto esos comentarios. En relación a lo dicho, y a modo de ejemplo, podemos señalar que días atrás un importante dirigente político del gobierno de nuestra ciudad anunció en un medio televisivo nacional que pronto se generarán cerca de 3.000 empleos nuevos en la región en forma directa o indirecta. O sea, personal de trabajo que sería contratado por las grandes empresas o por aquellas que les brindan servicios a las mismas. Si este dato fuera verdadero, ello significaría algo muy similar a la radicación de una empresa de la envergadura de TenarisSiderca en la zona. Algo que sin dudas se traduciría en un gran impulso para la actividad económica regional y que, en poco tiempo, nos permitiría ver esos resultados positivos simplemente al caminar por nuestras calles. Sin embargo, la realidad demuestra todo lo contrario y no existe ningún elemento verdadero que avale la afirmación de este político. Día tras día nos vamos enterando que a cuenta gotas las empresas despiden o suspenden a parte de su personal. Y como ya sucedió a fines de 1990, las consecuencias de esta situación social no es fácil percibirla en toda su dimensión. Ello se debe principalmente a algunas posibles causas. El cobro de indemnizaciones podría ser un factor que les permita a muchas familias seguir "tirando" y seguir sobreviviendo hasta que la cosa mejore. Otro factor probablemente estaría vinculado a que muchas de estas familias recurran a consumir sus ahorros y, por último, el factor más evidente, es la restricción en el consumo diario. Para darse cuenta de las dificultades que está sufriendo gran parte de la población no hace falta sólo recurrir a los fríos números estadísticos. Sólo hace falta mirar lo que sucede a nuestro alrededor. Con escuchar un poco es fácil darse cuenta del asombroso silencio que existe en los barrios populares de Campana. Ya los domingos casi no más hay olor a asado. Y la alegría de hace un tiempo parece haberse convertido en pesadumbre. No es casual que, durante cualquier día de la semana, cuando se entra a uno de los grandes supermercados haya muy poca gente comprando. Y que la mayoría de las veces sólo haya dos o tres cajas habilitadas. Tampoco es casual que la mayoría de las familias sólo compren lo necesario para consumir en el día y que la dieta de muchas de ellas hoy sólo se base en harina, arroz, polenta y fideos. Ojalá estemos equivocados con nuestras percepciones y que pronto llegue esa ocupación de 3.000 puestos de trabajo. Y ojalá pronto todo vuelva a ser mejor y podamos volver a sonreír por las calles de nuestra ciudad. Pero, lamentablemente, nuestro monitor sociológico hace ruido. Algo no anda bien. Todo indicaría que la afirmación de este político oficialista fue una gran mentira o, por lo menos ocultó deliberadamente parte de la verdad, lo cual es una forma sofisticada de la mentira, pero mentira al fin. Cristóbal Maro / Lic. en Sociología

