Los candidatos del Frente "Un País" reclamaron por la calidad del agua potable y el estado de las calles. Juan Ghione y Adriana Barbero, junto al concejal Marco Colella y otros miembros del Frente "Un País", se reunieron con vecinos del barrio San Jacinto. "Ya presentamos diversos proyectos en el Concejo Deliberante relacionados principalmente a las condiciones del agua de red, el estado de las calles y la seguridad. Todos ellos se aprobaron por unanimidad, pero el barrio sigue empeorando", explicó el concejal Colella. "Nos decepciona que, a pesar de haber alertado al intendente sobre las condiciones en las que se encuentra el barrio, sigue sin hacerse nada al respecto. Pedimos que se controle el estado del agua de red, ya que el agua que sale de las canillas es color marrón y no puede ser consumida por las personas. También pedimos que se realice la reparación y mejorado de las calles y solicitamos que se coloquen cámaras de vigilancia en la entrada al barrio y en los puntos neurálgicos. Parece que a nadie le importa cómo viven los campanenses porque todo sigue igual o peor", señaló por su parte Ghione. En tanto, la precandi-data a concejal Barbero sostuvo que la gestión Abella "se caracteriza por prometer y no cumplir". "En el mes de febrero se les garantizó a los vecinos que se iba a mejorar el tema del alumbrado público, incluso les pidieron que realicen un plano y marcaran aquellos lugares donde hacía falta que se instalen más luminarias, ellos lo hicieron pero nunca se colocó ninguna luz", aseguró. "Cuando el intendente fue a la sociedad de fomento prometió que en el lapso de 10 días el barrio iba a estar reparado y recién hoy pudimos ver alguna maquinaria. Sin embargo, la tarea que se está haciendo es de dudosa calidad, principalmente porque no se utiliza buena tosca. Incluso una maquinaria hoy rompió un caño de agua dejando sin el servicio a varias familias", denunció.



Ghione y Barbero se reunieron con vecinos de San Jacinto

