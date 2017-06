El espíritu de Belgrano se paseó por el Armonía

Más de 40 alumnos de 4º grado hicieron su promesa de lealtad a la bandera. Días antes asistieron a la jura de cadetes de Prefectura quienes, a su vez, les hicieron de "guardia de honor".

Difícilmente los 43 alumnos del 4º grado del Armonía olviden los últimos días. Como parte del programa "Abanderarse, Rumbo y Destino" que lleva a cabo el Instituto de Seguridad Marítima de la Prefectura Naval, fueron visitados por los cadetes y recibieron una charla sobre la figura de Manuel Belgrano.

Días después, fueron invitados especiales al acto donde, en la sede de la prefectura de Zárate, esos mismos cadetes juraron su lealtad a nuestra bandera, el pasado 19 de junio. El círculo se cerró el lunes por la tardecita, en el SUM del Armonía, cuando los 43 chiquitos hicieron su promesa a la bandera: los cadetes, vestidos de gala, les hicieron de guardia de honor.

La promesa fue tomada en persona por el Prefecto Mayor Reynaldo Breska quien, para más datos, es nacido y criado en Campana. "Para mí -dijo Breska a La Auténtica Defensa- la bandera es el orgullo a defender y la guía para los argentinos. Es lo que te guía ante la duda. Tenés que pensar en los ideales de Belgrano: la humildad, la abnegación, ser una buena persona. Un tipo que era rico, y murió pobre, porque dejó todo por la patria. Pensando en Belgrano, uno encuentra el norte. Por eso, más allá de la promesa de hoy que van a hacer estos chicos para con su bandera, a mí me gustaría más que sus padres, quienes hoy nos acompañan, se comprometan también con la bandera. Es decir, se comprometan con la patria. Les diría que todos los días podés intentar ser Belgrano. Seguramente, no van a salir en los libros de historia, no van a librar una batalla. Pero pueden ser Belgrano todos los días: sólo con ser un buen tipo, tener ideales y ser un buen ciudadano. El resto viene solo".

"Que estos chicos -dijo la directora Nora Taret durante el acto - hoy sientan este orgullo y esta alegría de pertenecer y ser argentinos, de tener una identidad a través del símbolo patrio que es la bandera, es una felicidad para todos. Hoy prometen ser buenos hijos, ser buenos alumnos, ser buenas personas. Lo que nosotros, como adultos tenemos es la responsabilidad de que esos valores perduren en ellos toda la vida para que se transforme en honestidad, en respeto continuo y solidaridad".