Biblioteca Nacional de Maestros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

SNIE. Sistema Nacional de Información Educativa // Documentación Educativa Núcleo Coordinador El Sistema Nacional de Información Educativa, es una red nacional que nuclea y articula la acción cooperativa que desarrollan las jurisdicciones del país y sus subsistemas asociados de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tierra del Fuego, Tucumán, SADP. Brinda información organizada de acuerdo a las necesidades de educadores, investigadores, funcionarios, estudiantes y usuarios en general con sentido de unidad nacional, planteando en los principios de participación y federalización. Coordina el SNIE junto con la Biblioteca Nacional de Maestros (BNM). ¿Cuál es su mision? - Servir de fuente primaria de recopilación de documentación e información de carácter provincial, nacional e internacional proveniente de organismos oficiales y privados.- Asesorar y coordinar en áreas vinculadas al gerenciamiento de información, documentación, innovación e investigación generadas en programas provinciales y nacionales. -Normalizar, desarrollar, difundir, y ejecutar acciones conjuntas para consolidar el Sistema en los procedimientos de gestión de la información. - Capacitar a sus integrantes para la actualización permanente. Objetivos - Asistir con documentación e información pertinente y actualizada a los responsables de las gestiones educativas en la implementación de acciones para el desarrollo de políticas educativas nacionales. - Diseñar bases de datos cooperativas consolidando las existentes. - Transformar la información en conocimiento. ¿Cuáles son las fuentes de información? Documentos educativos oficiales, Legislación educativa, Publicaciones periódicas, Informes de investigación, Estadísticas, Estudios, Proyectos, Tesis, Investigaciones, Actas de Congresos, Material audiovisual, Publicaciones electrónicas, Internet. ¿Quiénes son los usuarios? Funcionarios, Asesores, Legisladores, Planificadores, Supervisores, Capacitadores, Educadores, Estudiantes, Público en general. ¿Qué servicios ofrecen los núcleos del SNIE? - Búsqueda de información en bases de datos : documentación, legislación, instituciones, bibliografía, - Consulta y/o préstamo de material "in situ", a domicilio, interinstitucional o por acceso remoto, - Acceso a redes y bases de datos nacionales, e internacionales, - Referencia a otras fuentes de información, - Envío de información y documentación, - Pasantías de visitas guiadas a estudiantes de bibliotecología, docentes y planificadores. Difusión los centros de Documentación elaboran: Boletines de información, Bibliografías temáticas, Diseminación selectiva de información, Directorios, Documentos digitalizados, Bases de datos on line, Consulta remota, Weblogs institucionales. Elaboración de productos cooperativos: - Proyecto sobre Legislación Educativa para el Digesto Nacional de Educación, - Directorio Nacional de Instituciones Educativas y de Ciencias Sociales,- Tesauro de Educación on Line del SNIE, armonización e incorporación de términos regionales. Proyecciones EL SNIE se propone: - Favorecer el desarrollo de subredes jurisdiccionales desde los núcleos básicos, - Coordinar políticas de información junto al programa BERA y la Red de Bibliotecas Pedagógicas, - Utilizar las nuevas tecnologías, módulos da capacitación a distancia en gestión de la información y productos cooperativos, - Participar en la Comisión Nacional de Terminología en Educación, en el marco del Proyecyo de Terminología para el MERCOSUR educativo. BNM. Pizzurno 935. (C1020 ACA) Biblioteca Nacional de Maestros. Teléfono 4129.1272. Ciudad de Bs. As

Biblioteca Nacional de Maestros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Por Sonia Amalia Oborski

