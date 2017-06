Faltarían más de 200.000 pesos de un subsidio municipal.

Desde el último recambio de autoridades de la Sociedad de Fomento de Parque Sakura se vienen reiterando denuncias de manejos poco prolijos que tiene que ver con la administración de los recursos, el cumplimiento de los trabajos comprometidos en el barrio y en general la administración del patrimonio de la institución vecinal.

En un principio se interpretó públicamente que las acusaciones que arreciaban tenían mas que ver con pases de facturas entre distintos grupos internos de la sociedad de fomento, ya que siempre se trataba de interpretaciones de actitudes o en el mejor de los casos de hechos de dificultosa comprobación.

Pero ahora aparentemente habría información incontrastable que merece, por lo menos, una explicación detallada. Es que las denuncias hablan de la desaparicion de un subsidio de 215 mil pesos que la sociedad de fomento recibió por parte del municipio. No solo no estaría el dinero, sino que las obras comprometidas nunca se realizaron y no hay ningún comprobante de contrataciones o gastos que justifiquen el uso del dinero.

La gran preocupación de los vecinos miembros de la sociedad de fomento, además del destino de los fondos, es que son los mismos asociados quienes deben responder por el faltante, incluso con su patrimonio.

También se acusa a las autoridades de la institución de obviar la realizacion de balances, confección de los libros de la sociedad, e incluso de manejos irregulares en los actos electorales con el objetivo de perpetuarse en el poder.

Además de los faltantes objetivos de dinero, documentación y patrimonio de la institución, la misma parece haber pedido su capital mas valioso e intengible como es la confianza de la comunidad en su accionar y el prestigio de seriedad que una vez supo tener.

Se impone la realización de una pormenorizada auditoría externa que logre dilucidar la situación y eventualmente una intervención que logre normalizar el manejo de la institución, devolviéndola a los mecanismos legales de administración y manejo de los recursos.