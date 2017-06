”Alimentación Inteligente”: Sentido común y diversificar la ingesta serían las claves

Anoche tuvo lugar la tercera charla del ciclo "Rumbo al 40º Aniversario" de La Auténtica Defensa. El doctor Fernando Valdivia expuso su "Modelo de Alimentación Inteligente" y dejó a todos con la boca abierta. Anoche los lectores de La Auténtica Defensa -incluidos el Intendente Abella y el Secretario de Hábitat y Asuntos Institucionales, Javier Contreras- tuvieron la oportunidad de escuchar al doctor Fernando Valdivia quien para fundamentar para fundamentar su teoría sobre por qué nos alimentamos mal se remitió al Paleolítico. Valdivia, quien además de ser médico veterinario con un doctorado en alimentación, es una verdadera eminencia en la materia ya que a lo largo de su trayectoria profesional trabajó en todas las áreas posibles relacionadas con los alimentos (la producción a campo, la industria de alimentos y bebidas, la comercialización, el marketing, la publicidad y la producción de contenidos sobre alimentos, el desarrollo de productos, el control bromatológico, las enfermedades alimentarias y su epidemiología, la historia y la etnología, la docencia universitaria en las áreas de la salud y los alimentos, la investigación de mercados y tendencias alimentarias, el desarrollo de aplicaciones de Internet para identificar alimentos y las políticas públicas de regulación sanitaria), explicó cómo los primeros homo sapiens caminaban al menos 20 kilómetros por día para cazar o recolectar vegetales, sino que además se nutrían de al menos unas 400 especies diferentes. En cambio, el hombre actual, y particularmente a partir de mediados del siglo pasado, se ha convertido en cada vez más sedentario por un lado, y además, como ya ni siquiera cultiva sus propios alimentos como lo hacían nuestros abuelos, la diversidad de su dieta se remite a menos de 20 especies diferentes. Y explicó que la variación en las comidas no es sinónimo de diverso, porque la mayoría de la oferta de los supermercados se basa en sólo tres productos: leche, harina, y azúcar, elementos que, para colmo, nuestro cuerpo no está bien preparado para asimilar y por lo cual hay que sacarlos del centro de la escena de nuestra alimentación. Además, afirmó que las dietas a la larga engordan: "El estrés alimenticio que genera la dieta, genera un efecto rebote" merced a lo que denominó como "miedo biológico a la escaséz" con el que la especie humana carga desde la noche de los tiempos, y que al cuarto mes la mayoría tiene una recaída y termina igual o peor que cuando empezó. Valdivia aseguró que las dietas no solo no son saludables ni la solución a problemas de obesidad: son caras. "Los argentinos gastamos U$S35 mil millones al año en hacer una dieta guiada por un nutricionista"; además de asegurar que el 80% de las enfermedades que hoy padecemos son consecuencia de la mala alimentación. Incluso, Valdivia se metió con la ingesta exagerada de agua y de leche. "Es otro producto del marketing. Estando sano, no hace falta tomar 2 litros de agua por día. Todos los alimentos que nos llevamos a la boca tienen agua. Sólo hay que tomar cuando se tiene sed. Con la leche y el calcio es lo mismo. ¿De dónde creen que las vacas sacan el calcio? Del pasto que comen. Entonces, hay que comer vegetales, como las vacas. No tomar su leche, salvo que te guste mucho hacerlo", dijo. Según Valdivia y su "Modelo Inteligente de Alimentación" existen 3 grandes dimensiones de nuestra vida que es clave "activar" para que aflore ese conocimiento que hoy parece oculto o en "modo inconsciente": 1. Nuestra historia alimentaria familiar: La de nuestros ancestros, especialmente de las últimas 3 o 4 generaciones. 2. Nuestro lugar: Conocer el territorio, para redescubrir la oferta alimentaria en cada una de las estaciones del año, así como sus comercios y sus vendedores. 3. Los sentidos: Para reeducarlos y así dar lugar a su enorme potencial de exploración. Concluyendo, Valdivia ofreció una clase magistral sobre alimentación, y propuso a los presentes su estrategia 80/20: 80% natural; y 20% cultural. Los alimentos naturales son frutas y verduras de estación; carnes; huevos; y miel. Los culturales serían el resto, de los cuales no hay que privarse. "Acá me ven y les aseguro que funciona. Lo puse en práctica y en 4 meses peso igual que cuando tenía 20 años y no me privo de nada. Ahí está mi madre: ella me hace un postre de chocolate, manteca, avena y galletitas que por la cantidad de calorías que tiene deberían declararlo ilegal. Me acabo de comer media fuente antes de venir para acá. Pero les aseguro que lo disfruté, y fue sin culpa: mi cuerpo se va a encargar de quedarse sólo con lo que necesita", concluyó el experto.

LA CHARLA DE FERNANDO VALDIVIA ABARCÓ DESDE LA EVOLUCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN HASTA LO QUE DENOMINÓ "LA ERA DE LAS DIETAS".





EL INTENDENTE ABELLA ASISTIÓ Y PARTICIPÓ DE LA CHARLA DEL DR VALDIVIA. #Ahora "Somos conscientes e inconscientes de nuestro saber alimentario" - Fernando Valdivia pic.twitter.com/tOAtK8B9D2 — Magui Felizia (@mawifelizia) 28 de junio de 2017 #Ahora El Dr. Fernando Valdivia diserta en el Salón Ezio Mollo en el del ciclo de charlas propuesto por La Auténtica Defensa 40° Aniversario pic.twitter.com/m03Faif6JS — Magui Felizia (@mawifelizia) 28 de junio de 2017

”Alimentación Inteligente”: Sentido común y diversificar la ingesta serían las claves

