En el desierto de Namibia, entre Angola y Sudáfrica, se dibujan unos extraños círculos, rodeados por un anillo de vegetación, en el interior no crece la hierba, además cada uno de ellos forma un hexágono con sus vecinos más cercanos. ¿Cómo se forman estos círculos? El misterio ha causado fascinación por décadas a científicos y curiosos. los pobladores de la región los llaman "huellas de los dioses" y un mito local asegura que su origen se debe a un dragón que, al expulsar su aliento, pintó esas lagunas áridas en la tierra. Conocidos como "los círculos de hadas", estas extrañas formaciones, han llamado la atención y, ésto ha dado pie a algunas teorías interesantes. Estas formaciones circulares, tienen distintos tamaños, algunas miden unos pocos metros de diámetro, mientras que otros, alcanzan los veinte metros. Investigadores sudafricanos, creen que los círculos se formaron por la acción tóxica de la planta Euphorbia gummifera. Otros sugieren que la filtración de gases naturales emanan de las profundidades creando este fenómeno. El investigador, Jürgens, llegó a la conclusión de que las termitas de arena son las responsables de la creación de estos círculos. Las termitas se comen la vegetación efímera que aparece después de la lluvia, dejando manchas circulares estériles. Debido a la rápida infiltración y falta de evaporación, el agua es retenida dentro de los círculos. Este proceso resulta en la formación de anillos de vegetación que facilitan la supervivencia de las termitas; sobre todo en las prolongadas sequías. Esta teoría se ve rebatida porque precisamente en este lugar no existen las termitas. Otra teoría es la autoorganización, conocida como teoría de la formación de patrones naturales, planteada por Alan Turing. De hecho, investigadores japoneses descubrieron que los círculos del desierto de Namibia, compartían patrón con las células de la piel humana. En otras palabras, la naturaleza se organiza para aprovechar el agua. Al organizarse en círculos, la vegetación de los alrededores se beneficia de una fuente adicional de agua, pues la lluvia en los claros del terreno encuentra su camino, a través de varios mecanismos para su transporte de agua. En Australia, el agua fluye por la superficie, mientras que en Namibia,según los que sostienen esta teoría el agua almacenada fluye por las raíces de la vegetación. Un estudio publicado por Nature y con la participación española, señala la interacción entre insectos y vegetación, como sus creadores. Estas enigmáticas formaciones toman su nombre de unas composiciones similares que crean varias especies de hongos en la Europa húmeda. En el pasado tenían un halo mitológico, eran consideradas como puertas a un lugar sobrenatural. De hecho, también se los conoce como "corros de brujas". En realidad sólo se trata del crecimiento radial del hongo. Lo que hace que se descarte esta teoría es que, los círculos de Namibia aparecen en una de las zonas más desérticas del Planeta, así que no puede ser cosas de setas. Hasta el momento continuarán guardando su misterio,hasta que los investigadores lo resuelvan.

Los círculos de las Hadas

Por Angela Monsalvo

