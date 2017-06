Ésta semana la argentina Alika Kinan fue premiada por Rex Tillerson, secretario de estado norteamericano con el Premio a los Héroes Contra la Esclavitud Moderna, por haber querellado a sus tratantes y cuestionar la responsabilidad estatal en el ejercicio de la prostitución en Argentina.

Alika es hija, nieta y sobrina de prostitutas. Cuando a los dieciséis años trató de encontrar trabajo , su padre le dijo claramente "ya sabés qué tenés que hacer"...

Durante más de veinte años fue explotada en el prostíbulo El Sheik, en Ushuaia, cuyo dueño Pedro Montoya se vio obligado a pagarle un resarcimiento económico de 780 mil pesos, tras perder un juicio que demoró años concluirse.

En el testimonio, el proxeneta declaró: "las prostitutas no son víctimas, sino socias mayoritarias. Yo soy un socio minoritario y nos aprovechamos de la condición de los hombres solos". Su esposa era la capataz que controlaba a las chicas que debían cumplir turnos de once de la mañana hasta que la casa tuviera clientes, controlaba las enfermedades venéreas, embarazos y los abortos correspondientes. Vigilaba si menstruaban, condición no excluyente para que trabajaran y maquillaba sus golpes que sus protectores les ministraban como correctivos.

En el mundo oscuro y secreto de los cafishios la "alternadora" (así se denomina técnicamente en la libreta sanitaria la prostituta) debe pagar su comida, medicamentos y cosméticos. Hay una "multa por pase", por si se demoran con los clientes.

Lo que hizo Alika se asemeja a lo que reveló Raquel Liberman en 1936, cuando desbarató la mafia de prostitución polaca Zwi Migdal, dando lugar a la actual legislación abolicionista, la misma que las autoridades policiales y municipales tratan de burlar hasta el día de hoy para que los señores sigan divirtiéndose.