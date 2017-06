Alejandra Dip

La Tierra es energía de movimientos, de ordenamiento, de integración y equilibrio necesarios para vivir en el mundo de hoy. Tierra 11 El tono 11 de liberación llega hoy y nos empuja a sanar en esta trecena de la mano, pidiéndonos ordenar todo lo que quedó pendiente. Orden para seguir, para avanzar, para superar una etapa. La energía de la tierra 11 es sabia y nos permite realizar un recambio celular y un avance en nuestras vidas que nos va a hacer sentir liberados. Esta energía nos muestra las señales que tenemos en el camino y que muchas veces aunque están delante nuestro no las podemos ver. Excelente día para mudarnos de ese lugar que ya nos tiene cansados y empezar una nueva etapa más libres de tanto trasto. Buenísimo para viajes, sean cortos o de larga distancia, Hoy nos vamos a sentir independientes libres, pero cuidando nuestro propio espacio, sociables, simpáticos, aunque reservando un espacio de soledad para cargar pilas. Saber equilibrar el tiempo compartido con nuestro espacio a solas. Evitar aislarse, moderar nuestros impulsos. La templanza tiene que estar en mode on. No están permitidos los desbordes, los caprichos, ni los comportamientos crueles. A hacerse cargo de lo propio y dejar de tirar la pelota para otro lado. Día óptimo para disfrutar de la naturaleza, si eso no es posible, tratar de priorizar tareas porque puede haber alta dispersión. Muy bueno para ordenar y limpiar la casa, mover muebles para mover la energía del lugar y beneficiar la propia. Orden externo=orden interno. Ordeno y me ordeno. Hacer lugar a lo nuevo que está por llegar. ¡Buen Jueves de limpieza para todos! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya:

Tierra 11 - Energía del Jueves 29/06/2017 - Trecena de la Mano

Por Alejandra Dip

