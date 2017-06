La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 29/jun/2017 UOM: Acuerdo en la paritaria con las siderúrgicas







El titular de la UOM Zárate-Campana, Abel Furlán confirmó la firma del acuerdo paritario 2017 con las cámaras siderúrgicas del país. "En un ratito estoy yéndome para Buenos Aires para concretar el acuerdo de la rama siderúrgica, porque lo hemos puestos a consideración de los compañeros (y) todas las seccionales han compartido que hay que llevar adelante la propuesta que ha hecho el sector empresario", comentó el Secretario General de la UOm Zárate-Campana, Abel Furlán, ayer en la puerta de Carboclor, donde acompañó la protesta de los trabajaodres químicos (ver página 4). "En el marco que hoy vive Argentina y con todas las fricciones y tensiones que ha generado esta discusión, con mucho tiempo de por medio, los compañeros han entendido que es un acuerdo firmable y por eso vamos a ratificarlo", añadió. Sobre la demanda laboral actual de trabajadores metalúrgicos, el sindicalista sostuvo que Tenaris "claramente" no está generando "nuevos puestos de trabajo" sino recuperando lo que se perdió "con la crisis de hace dos años a esta parte, y bienvenido sea". "Ojalá este sea el inicio también de la recuperación de la producción en forma definitiva, que no tengamos más que vivir estos escenarios complejos", deseó. Según trascendió, el aumento salarial ofrecido rondaría el 23% y llegaría a un 25% en el "conformado", ya que además incluye una suma fija. Tendrá vigencia del 1º de abril hasta el 31 de marzo del año 2018. En la previa a esta negociación de la rama 21 (siderúrgica), la UOM había alcanzado un acuerdo paritario con las otras seis cámaras del sector, el cual redondeaba un incremento salarial aproximado del 25% (un 12% retroactivo a abril y un 11% desde septiembre, a lo que se agrega también una suma no remunerativa de $ 4.000 que se pagará en forma escalonada). Sin embargo, como viene sucediendo en los últimos años, replicar ese acuerdo en la rama 21 volvió a generar conflicto con la Cámara del Acero, que agrupa a compañías líderes como TenarisSiderca, TerniumSiderar y Acindar.

ABEL FURLAN CONFIRMÓ AYER EL ACUERDO DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN LA PROTESTA DE QUÍMICOS FRENTE A LA EMPRESA CARBOCLOR.



UOM: Acuerdo en la paritaria con las siderúrgicas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: