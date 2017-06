La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 29/jun/2017 Furlán aseguró que el cierre de Carboclor se debe a la ”apertura indiscriminada de las importaciones”











Abel Furlán. Foto: Archivo. NOTICIA RELACIONADA: Trabajadores químicos se manifestaron en la puerta de la planta de Carboclor El titular de la CGT Regional Zárate-Campana y diputado nacional por el Frente para la Victoria, Abel Furlán, acompañó la protesta de los trabajadores químicos en la puerta de la fábrica en crisis. “Carboclor cierra porque el Gobierno nacional tiene una política de apertura indiscriminada de las importaciones", dijo. El titular de la CGT Regional Zárate-Campana y diputado nacional por el Frente para la Victoria, Abel Furlán, acompañó la protesta de los trabajadores químicos en la puerta de Carboclor y responsabilizó por su crisis al Gobierno nacional. "La situación es de público conocimiento: la decisión de la empresa de estar cambiando su manera de producir en Argentina para estar importando la producción que hoy se realiza acá. Claramente, compartiendo la política del gobierno de Macri y la decisión de llevar adelante la apertura indiscriminada de las importaciones", señaló el gremialista. Furlán afirmó que "hay una decisión de la CGT de acompañar en cada conflicto que va generando esta política económica" porque "cuando nos tocan a uno nos tocan a todos". "Seguramente, la CGT Regional va a estar movilizándose y manifestándonos en Baradero, como lo hemos hecho anteriormente en Campana y Zárate. Este hecho nos preocupa enormemente, como también lo de Anses y lo de Atucha", comentó. "Nosotros vivimos en una región que nuestra comunidad ha decidido que sea tal vez la zona industrial más importante de la República Argentina. Las políticas económicas que viene implementando el Gobierno de Macri la vienen afectando y esto ya no es un discurso, es parte de una realidad que se quiere ocultar, que se quiere esconder debajo de la alfombra, porque quieren instalar un discurso donde se van a generar más de 4.000 puestos laborales en la zona. Esto es la muestra de que nada de eso es cierto", añadió también el dirigiente metalúrgico. El gremialista sostuvo que las fuentes de trabajo se cierran "sin ningún argumento ni motivo" y criticó que el Ministerio de Trabajo "no toma decisiones cuando en este caso debería estar a favor de los trabajadores, tratando de exigirles a las empresas que no se vayan, que se queden produciendo en Argentina. Pero esa no es la posición de este Gobierno, es todo lo contrario", lamentó. Además, cuestionó las versiones que apuntan a que el achique de Carboclor responde a los altos salarios de los trabajadores químicos. "Antes de hablar de esos temas, deberían haber hablado de la rentabilidad de estas empresas, que han hecho millones y millones de dólares de ganancia y se lo han llevado afuera del país. Hablar de que esto es pura y exclusivamente por el salario de los trabajadores no tienen ninguna razón de ser. Sería bueno que las empresas expongan cuánto han ganado, cuál es el costo del salario de los trabajadores, para que nos enteremos todos", expresó. Y tildó la explicación de "argumento rebuscado" que no tiene "ningún tipo de asidero". "Acá lo que se pretende es cerrar la empresa porque el Gobierno nacional tiene una política de apertura indiscriminada de las importaciones y permite el mejor escenario para que esto ocurra", remarcó. Por último, Furlán avisó que la CGT Regional va a estar apoyando a los sindicatos de Carboclor al atender que "les asisten toda la razón, todo el derecho" y porque su obligación "estar al lado de los trabajadores en esta lucha".

Furlán aseguró que el cierre de Carboclor se debe a la ”apertura indiscriminada de las importaciones”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: