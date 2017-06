Protesta de SADOP frente al Obispado de la Diócesis

NOTICIA RELACIONADA: La Provincia les ofreció un 27,4% de aumento a los docentes, que responderán el martes Los docentes de colegios privados reclaman el pago de la actualización salarial y otras reivindicaciones laborales. Integrantes del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) volvieron a manifestarse contra el Obispado de la Diócesis de Zárate-Campana por el pago de la actualización salarial y otras demandas laborales. Cecilia Navarro, secretaria general de la seccional regional del gremio, comentó que SADOP está tomando medidas de protesta "frente a los obispados de toda la provincia porque la Iglesia Católica es el mayor empleador" de docentes privados, por lo que "cada escuela de los obispados debe hacerse responsable de los pagos de salarios a los docentes". De acuerdo a Navarro, la Iglesia "les debe el anticipo de paritarias que son $1.500 de abril y $1.000 de mayo, una suma totalmente irrisoria pero no se las están pagando". "Siempre sostienen que es porque no les llega la subvención: no se hacen cargo de que son empleadores. Y el empleador principal es el señor obispo", apuntó. En diálogo con LAD, Navarro afirmó que el pasado 23 de mayo le solicitaron una audiencia a Laxague aunque "todavía" no tuvieron contestación. "El presidente de la Junta Regional de Educación Católica, Patricio Barber Soler, tampoco se sienta a dialogar y no nos da ninguna respuesta favorable. Y hoy por hoy los trabajadores deben cobrar en tiempo y forma lo que corresponde", sostuvo. "Hace poco la Pastoral Social en Mar del Plata habló del diálogo y ellos ni siquiera nos dan la instancia de hacerlo. Reclamamos que nos devuelvan el descuento por los días de paro y la equiparación de docentes con materias extra-programática: por ejemplo, a los que dan catequesis, computación o idiomas, les pagan la mitad del salario que a otros docentes. Es como que son de segunda categoría. Nosotros queremos que paguen los que corresponden", añadió. "Vamos a seguir todos los martes. Necesitamos sentarnos y dialogar. Somos docentes, no venimos a tirar piedras. Si no nos dan esa instancia va a haber conflicto y lo va a seguir habiendo", advirtió Navarro.

LA PROTESTA, SOBRE LA AV. VARELA



Protesta de SADOP frente al Obispado de la Diócesis

