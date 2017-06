EL ÁRBITRO CORDOBÉS DIRIGIRÁ POR PRIMERA VEZ A VILLA DÁLMINE.

Dirigirá por primera vez al Violeta, que visitará José Ingenieros el sábado desde las 15.30. Este sábado desde las 15.30 horas, Villa Dálmine estará visitando el estadio Ciudad de Tres de Febrero para enfrentar a Almagro por la 41ª fecha del campeonato del Nacional B. Y el árbitro será el cordobés Fabricio Llobet, quien estará dirigiendo al Violeta por primera vez en su carrera. Para el equipo de Felipe De la Riva se trata de un encuentro en el que intentará mantenerse por la senda positiva, para seguir sumando y engrosando su promedio (hoy le faltan siete unidades para asegurarse la categoría) y también para tratar de llegar de la mejor manera al compromiso que tendrá por la 42ª fecha, cuando recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero en un juego que podría ponerle fin a la lucha por la permanencia en la divisional en caso de victoria. Pero lo dicho: antes deberá visitar José Ingenieros. Y para esa presentación, el entrenador realizará hoy su primer ensayo futbolístico de la semana, en una práctica en la que también evaluará la condición física de los jugadores, quienes arrastran un gran desgaste por la seguidilla de compromisos (jugó tres partidos en ocho días) y la falta de recambio. Incluso, Ezequiel Cérica (ligamento interno de la rodilla) y Horacio Falcón (contractura en el posterior) llegan con molestias físicas que ponen nuevamente en duda sus presencias. El cuerpo técnico está haciendo hincapié en esta situación y cuidando a los jugadores con lesiones ante "lo corto que está el plantel", una preocupación que manifestó De la Riva tras el empate frente a Ferro. Por eso, otra situación a observar serán las amonestaciones: Federico Recalde, Juan Manuel Mazzocchi y Lucas Favalli suman cuatro tarjetas amarillas y están al límite. PRÓXIMOS COMPROMISOS. Aunque todavía dependen de confirmación oficial, ya se conocieron fechas y horarios tentativos para las próximas dos presentaciones de Villa Dálmine. Ante Central Córdoba de Santiago del Estero jugaría el viernes 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini, mientras que frente a Boca Unidos jugaría el miércoles 5 de julio a las 21 horas en Corrientes. NACIONAL B - FECHA 41 VIERNES - 20.30 horas: Santamarina vs San Martín (T) / Mario Ejarque - 21.00 horas: Indep. Rivadavia vs Crucero del Norte / Ramiro López SÁBADO - 13.05 horas: Flandria vs Chacarita / Pablo Dóvalo (TV) - 15.30 horas: Almagro vs Villa Dálmine / Fabricio Llobet - 17.05 horas: Los Andes vs Argentinos Juniors / Andrés Merlos (TV) DOMINGO - 14.05 horas: Juventud Unida (G) vs Instituto / Mariano González - 16.00 horas: Boca Unidos vs Estudiantes (SL) / Pedro Argañaraz - 17:00 horas: Gimnasia (J) vs Nueva Chicago / Américo Monsalvo - 19.00 horas: Ferro vs Atlético Paraná / Diego Ceballos (TV) - 19.15 horas: All Boys vs Brown (A) / Luis Álvarez (TV) LUNES - 21.05 horas: Central Córdoba (SdE) vs Douglas Haig / Pablo Echavarría #NacionalB - 41° Fecha | Fabricio Llobet será el árbitro del partido frente a @almagroficial el sábado desde las 15.30 horas. pic.twitter.com/QgouXDDdhE — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 27 de junio de 2017

Nacional B:

Fabricio Llobet será el árbitro del partido entre Villa Dálmine y Almagro

