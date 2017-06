P U B L I C



Con varias ausencias, los dirigidos por Gustavo Godoy sumaron su segunda derrota consecutiva y se despidieron de la lucha por el primer puesto de la Zona B1 del Oficial de la ABZC. La fase regular la cerrará recibiendo a Tempestad de San Antonio de Areco. En un encuentro postergado de la octava fecha del Nivel B del Torneo Oficial de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), el Campana Boat Club perdió el último martes frente a Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz por 54 a 50 como local. De esta manera, el equipo dirigido por Gustavo Godoy sumó su segunda derrota consecutiva (llegaba de perder el sábado en San Pedro) y se quedó sin chances de pelear por el primer puesto de la Zona 1 del Nivel B, de cara a los playoffs a los que ya está clasificado. Ante Arenal, el CBC sufrió las ausencias de Martín Trovellesi, Mariano Rubin, Marcelo Sosa y Juan José Bigliardi, afrontando el compromiso con apenas siete jugadores mayores de los que integran su habitual plantilla. En el inicio del juego, Boat Club tomó ventajas apoyado en el tandem Santini-Pérez (convirtieron 12 de los primeros 16 puntos del local) y pudo ampliarlas en el segundo cuarto ante un rival que se sostuvo con el goleo de Alejo Weckl, quien anotó 11 puntos en ese segundo período. Sin embargo, el equipo de nuestra ciudad volvió a caer en un pozo ofensivo en el tercer parcial y, entonces, Arenal logró pasar al frente por la mínima gracias a las actuaciones de Emiliano Polese (7) y Ezequiel Amaya (5). Así entraron a los últimos diez minutos con un tablero que marcaba 37-38 para la visita. Y el escenario fue de nerviosismo (incluso, el CBC perdió a Santini y Pérez por faltas). Por eso, cada acierto valía oro. Como esas dos conversiones del retornado Leandro Fink (superó una lesión en su tobillo) para el CBC; y, especialmente, es doble de Amaya y triple de Polese para Arenal, que arriba en el tanteador se mantuvo firme desde la línea de libres y cerró el encuentro con un nuevo doble de Amaya que neutralizó el triple final de Nicolás Bigliardi. Con este resultado, las posiciones de la Zona B1 son: 1) Náutico San Pedro (8-1); 2) Deportivo Arenal (7-1); 3) Campana Boat Club (6-3); 4) Independiente de Escobar (2-7); 5) Unión de Del Viso (2-6); 6) Tempestad de San Antonio de Areco (1-8). Todavía está pendiente el partido entre Deportivo Arenal y Unión de Del Viso, mientras que la última fecha de esta Zona B1 tendrá los siguientes encuentros: Campana Boat Club vs Tempestad; Independiente (E) vs Unión (Del Viso); y Deportivo Arenal vs Náutico San Pedro. SÍNTESIS DEL PARTIDO CAMPANA BOAT CLUB (50): Lucas Palacios (4), Damián Lombardi (5), Bruno Santini (6), Dante Pérez (13) y Nicolás Bigliardi (7) (FI) Joaquín Cazurro (5), Leandro Fink (8) y Santiago Michelotti (2). DT: Gustavo Godoy. DEPORTIVO ARENAL (54): Ramiro Sorrentino (3), Ezequiel Amaya (12), Gabriel Fernández (2), Augusto Gazzano (2) y Máximo Mignone (3) (FI) Emilio Polese (14), Alejo Weckl (15), Gregorio Wichert (0) y H. Ruiz (3). DT: Gustavo Ingiullo. PARCIALES: 11-7 / 18-14 (29-21) / 8-17 (37-38) / 13-16 (50-54). JUECES: Mariano Imosi y Joaquín Albertinsky. GIMNASIO: Campana Boat Club.

Boat Club cayó como local ante Deportivo Arenal

