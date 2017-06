Para muchos pescadores las posibilidades de pesca se limitan a realizar la actividad de costa o de muelles, en lo que a esta temporada de pejerrey se refiere notamos un incremento de asistentes a los muelles del Paraná Guazú, de esta manera entonces a lo largo de ambas márgenes tanto de la provincia de Buenos Aires como de la provincia de Entre Ríos se ofrecen a través de camping y recreos las distintas alternativas para el turista, el pescador y su familia. En estos momentos una muy buena propuesta es la que brinda el camping recreo Keidel, porque además de tener una muy completa proveeduría con precios muy accesibles, al pescador de muelles y su familia le ofrece un predio arbolado con bancos mesas y parrillas donde también se puede acampar, no tenemos que olvidarnos que se cuenta con luz eléctrica en todo el predio durante las 24 hs, sanitarios, duchas y para los más chicos una placita con juegos, en temporada estival se puede disfrutar de la playa con el servicio de guardavidas profesionales. Pero lo importante para los amigos pescadores en este momento es su extenso muelle de casi doscientos metros ubicado en la boca del Pasaje Talavera con el Paraná Guazú, donde tuve la oportunidad de ver esta semana una muy buena pesca de pejerreyes de muy buenos portes los que rondaron de los 35 a los 40 centímetros, sin necesidad de realizar largos lances con la líneas tradicionales de tres boyas y puntero los asistentes caminaban por el muelle acompañando la deriva de sus boyas logrando muy buenas piezas, también tenemos que decir que no todos los días el pique es intenso y que las capturas varían dependiendo mucho de los vientos y el estado del agua la cual este último fin de semana se la vio sumamente limpia pudiéndose ver las mojarras encarnadas en los anzuelos en brazoladas de entre los 18 y 20 centímetros, si tendría que realizar alguna sugerencia les diría que no se olviden de realizar encarnes en los anzuelos con dos mojarras esto siempre da resultado con el pejerrey mas grande, por otra parte la utilización de isocas siempre dio buenos resultados y esta temporada no es la acepción, por ultimo no se olviden de variar las profundidades hasta dar con el pique el último fin de semana los mejores resultados se dieron en brazoladas largas de entre los 35 y 40 centímetros. En nuestro programa televisivo esta semana les mostramos las instalaciones y pesca de pejerreyes de muelle del Camping Recreo Kediel, al mismo lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar en nuestro canal de YouTube canal semanario del pescador y en www.campanatv.com.ar donde podes bajar la aplicación para verlo también desde tu celular. Entérate del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 A 22:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular, el Profesor Diego Araujo del partido de la costa de Pescando en AM y de Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Siempre con la conducción y dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887.

Pejerreyes de muy buenos portes en esta temporada desde los muelles.





Muelle del Camping Recreo Keidel totalmente renovado con sus 200 metros y luz para pesca nocturna.



Semanario del Pescador:

Pejerreyes desde los muelles

Por Luis María Bruno

