Vidal inauguró en nuestra ciudad un nuevo Centro de Atención Telefónica 911

NOTICIAS RELACIONADAS: - Ritondo: "Es la mejor tecnología de Latinoamérica en lo que es 911" - Abella: "Esta es una obra que vimos nacer en el inicio de nuestra gestión" - Importante despliegue policial por la visita de la gobernadora Junto al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, y el intendente Abella, la gobernadora recorrió ayer las nuevas instalaciones ubicadas en la calle Liniers al 800 y anunció que "a fines de julio el 94% de la Provincia tendrá cobertura del 911". La red de atención tendrá entonces tres CATe: Mar del Plata, La Plata y Campana. La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, visitó ayer nuestra ciudad para inaugurar el nuevo Centro de Atención Telefónica 911 (ubicado en Liniers al 800) y anunciar la ampliación del servicio de emergencias telefónicas a 410 ciudades, localidades y pueblos de la Provincia. "Más de la mitad de la Provincia tiene la cobertura del 911, y a fines de julio se avanzará para tener esa posibilidad en el 94%", expresó la mandataria bonaerense. "Y ahí sí de verdad vamos a tener un 911. Ese es el compromiso que el presidente, que yo, que todo nuestro equipo tomamos desde el primer día, y esta es una muestra más de que lo estamos cumpliendo, haciendo lo que no se ve", agregó Vidal. La red de atención tendrá entonces tres CATe: Mar del Plata, La Plata y Campana. El sistema comenzó a operar hace poco más de un mes. Abarca a 1,5 millones de personas que viven en los 25 distritos del norte bonaerense. Habrá 20 puestos para operadores y dos de supervisión. Allí, y en los 29 Centros de Despacho (que son los encargados de derivar los llamados a cada jurisdicción) trabajan 781 telefonistas. Hace dos años había 323 agentes y en las zonas donde no estaba conectado el 911 los vecinos debían llamar al 101 (policía de cada distrito) o directamente al número de la comisaría. Con la extensión, casi 16,5 millones de habitantes de la provincia de Buenos Aires (el 97% del total de la población) podrán llamar al sistema. "Desde hace muchos años la seguridad es la principal preocupación de quienes vivimos en la provincia, y hoy también de quienes gobernamos. Cada vez que voy a un barrio, lo primero que me dicen es que necesitamos vivir en paz, necesitamos estar seguros. Y siempre les contesto lo mismo: el camino para que vivamos en paz ya empezó. No va a ser inmediato, a pesar de que todos necesitamos respuestas para mañana en este tema por se trata de la tranquilidad de nuestras familias, de que nuestros hijos vuelvan a casa seguros", señaló también Vidal durante la presentación, acompañada por el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo; el intendente Sebastián Abella; y el embajador en Uruguay y precandidato a diputado nacional, Guillermo Montenegro (ex Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires). "Esto no es poner miles de policías uniformados en la calle. Esto no es mostrar patrulleros. Esto es hacer seguridad mucho más profundamente. Es traer la tecnología para que nos cuiden, y tener la información que tenemos que tener para pelear contra el delito que está afuera y adentro del Estado", añadió la gobernadora. Ritondo, en tanto, señaló que el nuevo sistema ofrecerá "una atención distinta, que haga que el vecino, cuando llame al 911, logre comunicarse rápidamente y tenga la contención que corresponda." "Este nuevo avance cambia radicalmente el acceso a la información, y cambia para el vecino la posibilidad de la denuncia, de la rapidez y poder saber cómo fue resuelto cada uno de los casos", resumió el ministro.

LA GOBERNADORA MARÍA EUGENIA VIDAL, EL MINISTRO DE SEGURIDAD, CRISTIAN RITONDO Y EL INTENDENTE ABELLA, AYER, JUNTO A UNA OPERADORA DEL CENTRO DE NUESTRA CIUDAD.





Vidal estuvo acompañada por el intendente Abella, el ministro de Seguridad, Cristian ritondo, y el embajador en Uruguay, Guillermo Montenego, candidato a diputado nacional por Cambiemos. #Dato Se inauguró hoy la ampliación del servicio 911. Cubrirá el 94% de la Provincia de Buenos Aires dijo la gobernadora María Eugenia Vidal pic.twitter.com/rHTLGwSXQW — Daniel Trila (@dantrila) 29 de junio de 2017 #Ahora la gobernadora @mariuvidal inaugura el nuevo Centro de Atención de Emergencias del 911 en Campana pic.twitter.com/v1MdmglSzk — MunicipalidadCampana (@campanagov) 29 de junio de 2017

Vidal inauguró en nuestra ciudad un nuevo Centro de Atención Telefónica 911

