Edición del viernes, 30/jun/2017 Elecciones 2017:

La lista de "Unión x Campana" no fue aceptada en el Frente un País







Había sido presentada luego de no alcanzar un acuerdo con el sector de Juan Ghione y estaba encabezada por Katty Altimari. De esta manera, "Un País" no tendrá internas a nivel local en las Elecciones Primarias del próximo 13 de agosto. En un comunicado difundido en la madrugada de ayer y titulado "Unión x Campana ha cumplido con su objetivo", la máxima referente de este espacio, Katty Altimari, confirmó que su lista no fue aceptada por el Frente Un País para participar de las Elecciones Primarias del próximo 13 de agosto. "Nuestro espacio fue informado que la decisión del Frente Un País que conduce el compañero Sergio Massa ha decidido evitar internas y fortalecer listas únicas en distritos claves. Uno de ellos, Campana", comienza explicando el texto. "Cuando presentamos nuestra lista sabíamos que existían pocas chances de que se acepte una interna entre (Juan) Ghione y el espacio que yo conduzco, pero, ante la poca predisposición hacia una lista de unidad entre todos los sectores, y la conformación de una lista única (solo de ellos) cumplimos y fuimos claro con los electores sobre las diferencias que hay, incluso en un espacio tan amplio como el Frente Renovador", agrega el comunicado firmado por Altimari. "Todos los espacios tienen diferencias internas y creemos que es mejor que el ciudadano dirima las diferencias. Algunos pueden zanjar dichas diferencias de forma interna y en otros casos no existe la posibilidad de hacerlo", concluye la referente peronista en torno a esta situación que deja sin internas al Frente Un País en Campana. "Aclarado esto -continúa el comunicado- es tiempo de construir una oposición lo más fuerte posible. La gente no está interesada en quien va por tal o cual lista, la gente quiere llegar a fin de mes, quiere tener trabajo, quiere tener alguien que le ponga un freno a los impuestazos. El pueblo está cansado de la docilidad y la "transa" cuando su economía familiar se ve abatida cada día un poco más", agrega Altimari. "Como militante del campo popular no puedo más que apoyar a todos aquellos que con convicción se opongan al proceso político actual y tengan la inteligencia de impedir todo intento de atacar el bienestar de la gente. Deseo que aquellos que tienen la responsabilidad de representar localmente al Frente al cual pertenezco tengan integridad y compromiso suficiente para hacer frente a la demanda de la gente", concluye el comunicado difundido ayer en la madrugada.

KATTY ALTIMARI ENCABEZABA LA LISTA DE "UNIÓN X CAMPANA" EN LA QUE TAMBIÉN ESTABAN CRISTIAN DORREGARAY Y EVA GIGENA, ENTRE OTROS. LA UV MÁS CAMPANA, EN UNA SITUACIÓN DIFERENTE La lista de la Unión Vecinal Más Campana, encabezada por Axel Cantlon, también fue presentada en el Frente Un País que lideran Sergio Massa y Margarita Stolbizer. Pero, a diferencia de "Unión x Campana", lo hizo como "lista de adhesión", luego de inscribirse a nivel local. Esta situación ubica a la UV Más Campana en un lugar distinto al de "Unión x Campana", porque en caso de no ser aceptada la lista de Cantlon en el Frente Un País, igualmente podrá participar de las Elecciones Primarias. Claro está: deberá hacerlo entonces con la "boleta corta". O sea: solamente con la sección de candidatos locales, dado que no integrará ningún Frente.

