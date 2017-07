Mañana se presenta la obra ”Kilómetro Limbo” en la reapertura del Teatro La Rosa

P U B L I C



La obra es protagonizada por Osvaldo Santoro y Claudio Rissi, quien el miércoles visitó la sala de Sívori 918 de nuestra ciudad. "La gente sale muy agradecida porque se divierte mucho y se conmueve. Poder reírse y emocionarse al mismo tiempo no se da todos los días", expresó el reconocido actor. Las entradas están a la venta en Einstein. El Teatro La Rosa (Sívori 918) se prepara para su noche de reapertura, luego de permanecer cerrado durante la primera parte de este 2017. Será este sábado, cuando se presente la obra "Kilómetro limbo", protagonizada por los actores Osvaldo Santoro y Claudio Rissi. Se trata de una obra "desopilante, sorpresiva y con una naturalidad avasallante" que ha sido destacada como uno de los mejores espectáculos de la temporada 2016 estrenado en el Teatro Nacional Cervantes. El eje de la obra gira en torno a un hecho real que sucedió en 2002 en las afueras de Rosario, cuando dos personas se encuentran tras un accidente vial: "el Nene" (Osvaldo Santoro) volcó un camión con hacienda y faenaron a las vacas y fue puesto a salvo por "el Taqueño" (Claudio Rissi), quien lo aloja en una casilla, donde se desarrolla toda la trama. "El Taqueño es un gaucho, un hombre del barrio, travesti. Allí (con el Nene) establecen un vínculo. Al principio es muy tirante por cuestiones obvias pero son dos veteranos", explicó Rissi, quien el pasado miércoles visitó las instalaciones de La Rosa en la previa a la presentación. "Es una obra que merecen verla, regálense esa posibilidad. Es un regalo de nuestra vocación que entregamos los actores al subir al escenario pero lo que pasa en la platea es maravilloso", invitó a los campanenses. A nivel personal, Rissi señaló que este personaje fue un "desafío profesional y actoral" para su carrera. "Romper con la imagen que la gente tiene de mi, con esos roles que yo vengo haciendo siempre. Hacer un opuesto de esto es interesante. Tan exacerbado, cruzando las antípodas", remarcó Rissi destacó que con su compañero de cartelera, Osvaldo Santoro, hace "una buena dupla" que tras el estreno de la obra en el Teatro Nacional Cervantes en 2016, ahora se lucen todos los lunes en el Teatro Tinglado. "Las expectativas y la cantidad de espectadores van creciendo con el correr del tiempo, la gente sale muy agradecida porque se divierte mucho y se conmueve. Poder reírse y emocionarse al mismo tiempo no se da todos los días", expresó. Rissi tiene una vasta trayectoria: ya lleva 43 años trabajando en Teatro, Cine y Televisión. Obtuvo dos premios importantes: el Cóndor de Plata y mejor actor por "El Terrenal". Al respecto remarca: "No trabajo para ganar premios. No es mi objetivo aunque sean un mimo al alma. Trabajo para mí. Actuar para mí es una fiesta. Vivir de este oficio es un premio que me da la vida". Las entradas para la función de este sábado 1º de julio a las 21 horas ya están a la venta en Einstein (Av. Mitre 933), siempre en horario de comercio. Y en el Teatro La Rosa se venderán desde una hora antes del espectáculo.

EL RECONOCIDO ACTOR ESTUVO JUNTO A MARIZALDI Y CARFAGNO EN LA RENOVADA SALA DE SÍVORI 918.





CLAUDIO RISSI INTERPRETA A "EL TAQUEÑO", UN TRAVESTI QUE RESCATA A "EL NENE" (OSVALDO SANTORO), UN CAMIONERO QUE VUELCA UN CAMIÓN DE HACIENDA EN LAS AFUERAS DE ROSARIO EN PLENA CRISIS DE 2001. "Pensamos en un espectáculo de esta calidad, con referentes del teatro" Los responsables del Teatro La Rosa, Javier Marizaldi y Diego Carfagno, acompañaron a Cluadio Rissi el pasado miércoles y se mostraron entusiasmados y contentos de que sea esta obra la que reanude la actividad de la sala, luego de estar cerrada por mejoras edilicias durante los últimos seis meses. "La elección de la obra fue a propósito. Pensamos en un espectáculo de esta calidad y de este tipo, de teatro independiente y con referentes del teatro", apuntó Javier. "Como militante de hacer arte y teatro esto significa atraer más gente. Apoyo la idea de Claudio: sabemos que es una fiesta y queremos invitar a la gente a esta fiesta. Somos amantes y apasionados de lo que hacemos. Queremos que se unan a esta fiesta que es el teatro", cerró Marizaldi sobre lo que espera para mañana. Sábado 1/7 21hs #GIRA #CAMPANA Teatro La Rosa. Anticipadas en "Einstein" Mitre 933. pic.twitter.com/vQy2kQprCL — Kilometro Limbo (@kmlimbo2017) 30 de junio de 2017



Mañana se presenta la obra ”Kilómetro Limbo” en la reapertura del Teatro La Rosa

”Para reírse y emocionarse al mismo tiempo”

