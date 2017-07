La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 30/jun/2017 Reclamo de docentes universitarios; la UNLu tomará exámenes y en la UTN todavía no saben







A pesar de las medidas de fuerza adoptadas por la Federación, la UNLu cumplirá con el calendario académico. Mientras que la Facultad Regional Delta tomará posición antes de finalizada esta semana. Si bien el Congreso Extraordinario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU Histórica) resolvió no tomar finales durante julio, ni iniciar el segundo cuatrimestre ante la ausencia de respuestas favorables por parte del Gobierno Nacional al reclamo salarial, ayer pudo saberse que la sede local de la Universidad Nacional de Luján (UNLu) no acatará la medida y continuará con el calendario académico normalmente. "El Centro Regional Campana cumple con el calendario académico que fija anualmente la Universidad respecto de las fechas de finales de julio y agosto, y con el inicio del segundo cuatrimestre", asegura un comunicado de prensa de la institución. Consultados al respecto los docentes de la Facultad Regional Delta de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), mencionaron que tomarán posición antes de que termine la semana, para lo cual generaron una encuesta entre los profesores para poder resolver "si siguen las actividades normalmente, si no tomarán exámenes, si no iniciarán el segundo cuatrimestre, o si acatan la medida de fuerza en su totalidad". Lo cierto es que las paritarias cerraron en febrero último y los docentes universitarios no llegaron a un acuerdo, lo cual implica hasta el momento un congelamiento salarial de hecho. Las autoridades de Educación están ofreciendo un 20% de aumento (en tres tramos haciéndose efectivo el último recién en enero 2018) mientras que la expectativa de los universitarios pretenden una recomposición salarial de al menos el 25 por ciento.

Voto del @CONADUHistorica. Foto: Twitter @SindicalPg. #Ahora: La @CONADUHistorica decidió no tomar exámenes en julio y no inicio del segundo semestre en universidades #Docentes pic.twitter.com/zhzsvW1GYV — Infosindical (@Infosindicales) 26 de junio de 2017

