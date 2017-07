Anuncio: Agradecimiento en la Edición

Anuncio aparecido en el Diario La Auténtica Defensa del 30 de Junio de 2017, página 13.

Muchas cosas han pasado desde aquel 9 de noviembre del año 1998 cuando, después de haber sido entrevistado por el entonces jefe del servicio de enfermería el enfermero Víctor Manuel Tisera y luego de realizar los estudios médicos de ingreso correspondientes y haber renunciado a la clínica privada campana (de la cual tengo muy buenos y excelentes recuerdos) comienzo a desempeñarme como auxiliar de enfermería en el sector de internación general del entonces Instituto Médico Delta, pasando a través del tiempo por los siguientes sectores o áreas clínica médica, enfermería quirúrgica, terapia intensiva, guardia de emergencias adultos y pediátricos, oncología etc. Hemos vivido momentos buenos y malos, pasado por situaciones de crisis y bonanzaetc. Pero lo que poco me imaginaba fue el impulso que la institución le daría a mi crecimiento no solo a a nivel laboral ,sino también a nivel profesional, personal y social. Ingreso a trabajar como auxiliar de enfermería pero, durante la gestión de los Dres. Carlos Arballo y Víctor Racedo fui parte del personal seleccionado (ocho en total) para que, mediante una beca completar la carrera de enfermería profesional a través de la universidad Maimonides dirigida en aquel entonces por el Lic. Magister en enfermería y profesor Rubén Dante Gasco (quien fue, diría yo, mi mentor en ética y legales) Carrera que finalice en ACLIVA distrito IV en San Isidro el 5 de diciembre del año 2005, luego el 19 de octubre del año 2012 bajo la dirección de la Lic. Magister profesora y hoy doctora en enfermería María Teresa Ricci(una grande de la profesión con reconocimiento en varios países)finalizo la carrera de licenciatura en enfermería en lujan FECLIVA distrito V también dependiente de universidad Maimonides, luego se sumarían diferentes cursos y jornadas de capacitación especialmente en ética y legales como así gestión de servicio

En el año 2009 fui seleccionado y aprobado para desempeñarme como supervisor de áreas abiertas bajo la coordinación del enfermero Víctor Manuel Tisera, pero luego de su renuncia laboral paso como coordinador general del dto de enfermería al que más tarde se sumaría también el servicio de limpieza y algunas otras áreas más aunque de modo parcial. Que puedo decir de mis 20 años de desempeño en la institución?. No tengo más que palabras de agradecimiento y me llevo el buen ejemplo de personas que de un modo u otro influyeron en mi formación profesional.

Destaco la gran capacidad e idoneidad directiva y conductiva del Dr. Carlos Arballo a quien agradezco profundamente la confianza plena y total que me brindo al permitirme ejercer libremente mi cargo de coordinador de Dto. "Cosa que no se puede lograr en muchos lugares de trabajo". Muchísimas gracias Dr. Arballo por la confianza depositada en mi persona

La señora Alicia Fillospsky jefa de personal una de las pocas personas que supo conocer el manejo de la clínica de memoria.

De la Dra. Susana Giribet recuerdo siempre su manera práctica y eficiente de resolver situaciones adversas sobre la marcha, como así también su memoria a través del tiempo muy raro que se olvidara de algún paciente que ya estuvo internado casi siempre recordaba diagnóstico tratamiento y algunas novedades del mismo.

Agradecido estoy al Dr. Víctor Racedo quien me enseñó entre otras cosas como utilizar los conocimientos adquiridos en gestión de servicio en la práctica institucional, la universidad me enseño gestión de servicio pero, el Dr. Racedo me enseñó a aplicarla de manera práctica. Y nunca lo hizo desde el lugar de maestro ni jefe sino utilizando ejemplos guiadores y dejándome la libertad de elección. Por ejemplo siempre me decía: "- sabes que tuve un problema similar al que estas afrontando y lo que me ayudó fue implementar esto, fíjate por ahí te sirve o no"-. También he podido conocer la ayuda desinteresada del Dr. Racedo en otros campos fuera del laboral por lo cual le estoy muy agradecido

También es digno de mención, la capacidad profesional y ejemplo de transparencia y ética del hoy presidente de la comisión directiva el Dr. Alcides Fedato excelente profesional y persona de quien me llevo un excelente ejemplo.

De más está hablar de la profesionalidad y hombría de bien del Dr. Rubén Romano un profesional con todas las letras pero por sobre todo quiero destacar su respeto, su buena persona y humanidad. Lo mismo que hijo Pedro Romano

Los Dres. Silvio Ejarque y Lidia Ubalton médicos oncólogos con quienes he compartido varios años en el servicio de oncología muy buenos médicos y personas.

Que decir de la señora Laura Pérez actual jefa de personal, excelente persona con quien compartí el último tiempo de mi gestión de manera ejemplar y en absoluta colaboración. También la licenciada Norma Mamberto gerente administrativa (con un excelente nivel de formación académica) con quien pudimos lograr formar un buen equipo de trabajo, aunque en algunos casos pudimos haber tenido criterios laborales diferentes.

Adrián Illarramendi actual representante de directorio, persona con mucha habilidad comercial y manejo financiero.

Tampoco podría dejar de nombrar a mis supervisores de enfermería a cargo: la licenciada Marta Medrano (hoy jefa del Departamento), la licenciada Graciela Lapalma, persona de gran capacidad y autoridad, la enfermera Mónica Sccetti, compañera de guardia, la licenciada y amiga Olga Marega persona de gran humanidad y empatía con quien tuve el placer de compartir la carrera de enfermería profesional y licenciatura en enfermería, la licenciada María Galván última adquisición para el plantel de supervisores antes de mi retiro, el licenciado y amigo Javier Agüero quien según mi criterio profesional una de las personas que más sabe en enfermería en terapia intensiva en la localidad, la licenciada Analía Sellanes jefa de cirugía y persona de mi más absoluta confianza, la hoy licenciada Norma Concaro jefa de Neonatología. También las encargadas de Limpieza Soledad Piacenza y Romina Videla; a todos ellos vaya mi agradecimiento por su apoyo y colaboración durante mi gestión.

Durante esos años he podido compartir experiencias y amistad con muchos profesionales entre ellos los medicos de `piso y guardia los Dres. Bernardo Rosales, Moira Behocaray, Maximina Lamelza, Ariel De Armas, Elvio Olivieri, Cecilia Lopez, Carina Aguado, Roberto Müller,Teresa Zanchetta, Verónica Manasero, Vanesa Espindola, Daniel Reale, Alejandra Wlochal, etc. El Dr. Diego Salas, la Dra. Noelia Grana, la Dra. Lucrecia Echeverría los actuales médicos de piso de pediatría los Dres. Mariano Palacios, Tito Insausti, Rosana Buschiazo, Diego Segovia,AnaliaRajovitzky Fabio Saggion etc. Manuel Romero de Traumatología, la Dra. Alejandra Basara y Tito Weisshein, Sergio Sarmiento de Laboratorio etc

También los Dres. Norberto Santana, Juan Carlos Roma, Daniel Mastantuono, Adolfo Cartelli, Cecilia Bernatzky, Adriana Seara, Ángel Tembras Bello, Sergio Fernández, Floreal Madueño un grande en Diagnóstico por Imágenesetc.

También fuera del ámbito empresarial pude conocer y tratar con gente excelente como la licenciada Graciela Berguñan ex jefa del Dto. de enfermería del Hospital local, la licenciada Liliana Lauandos jefa actual del Dto. de enfermería del hospital San José, la licenciada Nancy Antivero jefa de enfermería en uti del hospital San José, la licenciada Liliana Milla, la enfermera Silvia González etc. El Dr. Marcelo Medina actual director del Hospital San José (un gran amigo) el Dr. Miguel Angel Rossini a quien conocí en su función de Secretario de Salud y Director del Sanatorio Augusto Timoteo Vandor excelente persona de mentalidad muy abierta, a los empleados administrativos entre ellos el Sr. Alfredo "Fredy" Torres, Marcela Pérez una amiga, Mariel Rodríguez, Rosi Cirino, Patricia León, Marta Soneyra etc. y podría poner una lista interminable de nombres de profesionales médicos, enfermeros, administrativos y otros tantos que, no alcanzarían todas las páginas de un diario para poner todos y seguramente igual me olvidaría de alguien, por eso aunque muchos colegas no aparecen les pido mil disculpas pero sepan que están en mis recuerdos y corazón.

Seguramente durante mi gestión habré tenido aciertos y también he cometido errores pero siempre trate de dar lo mejor de mí en procura del bienestar institucional, realzar la profesión enfermera y brindar atención y contención al paciente, como así también capacitar al personal a mi cargo. Hoy por razones de salud física he tenido que retirarme del ejercicio profesional pero, siempre estaré agradecido a Dios en primer lugar y a Clínica Delta S.A. como institución por brindarme la posibilidad durante tantos años de volcar el conocimiento y experiencia adquirido tratando siempre de cumplir lo mejor que pude con el desempeño de mi misión. E s digno de mencionar que durante todos estos años siempre se respetó mi postura ética y religiosa como cristiano testigo de jehová de negarme a hacer procedimientos en pugna con mis principios como así también respetar la conciencia de tantos testigos que han sido tratados con tratamientos alternativos en armonía con su conciencia por todo eso y muchas cosas más solo me resta decirles a todos mis compañeros y la institución en si MUCHAS GRACIAS.

SI, MUCHAS GRACIAS POR TODO CLINICA DELTA S.A.

Marcelo González - DNI 18150626

Licenciado en enfermería - MN. 74500