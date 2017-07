La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 30/jun/2017 Regionales:

ANSES Capilla del Señor intenta llevar calma a beneficiarios de Pensiones

Ruta 4, Los Cardales y Exaltación de la Cruz







Cuando todavía no se calmaron las aguas a raíz de la intempestiva suspensión del pago de pensiones a discapacitados por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en estos momentos están en vilo los pensionados por viudez, a quienes en el recibo de sueldo les están requiriendo documentación para justificar el beneficio. Al respecto, la oficina de ANSES de Capilla del Señor emitió un comunicado donde afirma que "en ningún caso las pensiones serán retenidas o suspendidas". En tanto, aclara que "el organismo se encuentra actualizando la base de datos de los afiliados motivo por el cual algunas personas han recibido un mensaje de que se presenten a acompañar documentación, pero es a los fines de actualizar datos y en ningún caso implica suspensión del beneficio." A pesar de la aclaración oficial, los beneficiarios de pensiones por viudez, en su enorme mayoría personas de edad avanzada, viven una enorme incertidumbre por el reclamo de la entidad que paga sus haberes, ya que los antecedentes están a la vista. Las quejas se refieren a varios temas. Por un lado la fría e imperativa comunicación que apareció impresa en los recibos de sueldo, y que dejó con el corazón en la boca a mas de un abuelo. Por otro lado, la queja se ha transformado en denuncia, sosteniendo que si ANSES tiene dudas debe probar las irregularidades que insinúa, y no echarle el problema a los beneficiarios, que en muchos casos deberán buscar documentación que puede tener mas de 50 años y que debe requerirse en oficinas de cualquier punto del país, como actas de matrimonio, de nacimiento, etc.



