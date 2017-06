Además, también se jugó la segunda etapa de la Liga Infantil de Zona Norte. Organizado por el Círculo de Ajedrez Escobar (CAE) y la Federación de Ajedrez de Zárate (FRAZ), días atrás se disputó un match amistoso entre equipos de Escobar y Zárate-Campana, el cual se realizó en Escobar, donde se impuso el local por 7 a 6. El equipo de Zárate-Campana estuvo integrado por Lucas Moreda, Ariel Mangiantini, Esteban Capocetti, Damián Dillon, Julián Román, Guillermo Barales, Martin Altinier, Juan Vega, Iván Rossi, Julián Vega y Agustín Díaz de la Viña. LIGA ZONA NORTE. También en Escobar se disputó la segunda etapa de la Liga Infantil de Zona Norte, que reúne a jugadores de jugadores de San Fernando, Escobar, Campana, Zárate, San Nicolás. San Miguel, Pilar, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, General Las Heras y Mercedes. En la categoría Sub 13 de esta segunda etapa participó la campanense Lucía Rossi, quien finalizó en el 6º puesto. En tanto, como parte de la jornada, también se disputó la categoría Adultos, donde estuvieron presentes cuatro jugadores de nuestra ciudad: Iván Rossi (compitió con los mayores a pesar que tiene edad de Sub 16 y terminó en la 6ª posición), Mariano Shon (fue 9º), Rolando Chávez (10º) y Nazareno Bastanzo. La próxima etapa de la Liga Infantil de Ajedrez de Zona Norte se desarrollará el sábado 8 de julio en el Club Náutico Zárate.

A PESAR DE SER CATEGORÍA SUB 16, EL CAMPANENSE IVÁN ROSSI PARTICIPÓ DEL MATCH AMISTOSO Y TAMBIÉN COMPITIÓ EN LA CATEGORÍA ADULTOS DURANTE LA SEGUNDA ETAPA DE LA LIGA DE ZONA NORTE.



Ajedrez:

Se disputó un match amistoso entre Zárate-Campana y Escobar

