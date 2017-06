El Tricolor no pudo ante un equipo que ganó sus 11 partidos en esta temporada de la Segunda División de la URBA. Por la 11ª fecha de la Segunda División del Torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana cayó por 50 a 15 frente a la Asociación exAlumnos de San Andrés. El encuentro, disputado el pasado sábado en la cancha de Chiclana y Luis Costa, significó la octava derrota consecutiva para el XV Tricolor, por lo que quedó ubicado en la 13ª posición del campeonato con apenas 8 puntos en once presentaciones (una victoria y diez caídas). En esta oportunidad, ante el líder invicto de la Segunda División (San Andrés ganó sus once compromisos), el CCC formó con Leonardo Vega, Nicolás Fernández, Santiago Sautón; Leandro Francica, Federico Sfreddo; Nicolás Zacarías, Gabriel Pujol, Carlos Díaz; Facundo Cerda, Juan Calvi; Pablo Maza, Nazareno Alaguibe, Franco Barco, Francisco Calvi; Bautista Peralta. Luego ingresaron: Juan González, Alexis Vélez y Cristian Giles Delgui. Los 15 puntos convertidos por Ciudad llegaron por intermedio de Nicolás Fernández (try a los 34 del PT), Franco Barco (try a los 15 del ST) y Juan Calvi (una conversión y un penal). Ahora, por la próxima fecha, el Tricolor estará visitando a San José en un encuentro que recién se disputará el próximo sábado 8 de julio. RESULTADOS: Ciudad de Campana 15-50 San Andrés; Mercedes 12-34 Club Argentino; Las Cañas 37-26 El Retiro; Tiro Federal de San Pedro 34-37 Varela Jr; San Marcos 27-39 Tigre RC; Los Cedros 34-32 Areco; San José 24-42 Atlético y Progreso. POSICIONES: 1) San Andrés, 51 puntos; 2) Varela Jr, 39 puntos; 3) Areco Rugbu, 37 puntos; 4) Atlético y Progreso, 36 puntos; 5) El Retiro y Argentino, 33 puntos; 7) Las Cañas, 32 puntos; 8) Los Cedros, 31 puntos; 9) Tiro Federal de San Pedro, 21 puntos; 10) Mercedes RC, 17 puntos; 11) Tigre RC, 11 puntos; 12) San Marcos, 9 puntos; 13) Ciudad de Campana, 8 puntos; 14) San José, 6 puntos.

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo.



Rugby:

Derrota de Ciudad de campana ante San Andrés

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: