La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 01/jul/2017 El lunes inicia la inscripción para el segundo cuatrimestre del CBC de la UBA







El trámite se podrá realizar en la Escuela 16 hasta el 13 de julio. De los 300 alumnos que se anotaron a comienzos de año, 200 confirmaron su continuidad. La inscripción también está abierta para nuevos estudiantes. Este lunes el Ciclo Básico Común (CBC) de la UBA comenzará con las inscripciones para la cursada del segundo cuatrimestre 2017. El trámite deberá realizarse en la sede del CBC (Escuela Nº16), de lunes a viernes de 15.30 a 21.30 horas. Hay tiempo hasta el 13 de julio. Para completar la inscripción se debe presentar una foto 4x4; original y fotocopia del DNI actualizado; original y fotocopia del título secundario legalizado por la Dirección de Títulos y Planes de la UBA; y constancia de título en trámite que acredite haber finalizado el secundario sin adeudar asignaturas. Las materias a dictarse son Matemática, Química, Biología, Biofísica, Sociedad y Estado y Pensamiento Científico. En conferencia de prensa, la jefa de Gabinete municipal, Mariela Schvartz, señaló que el nuevo cuatrimestre es una oportunidad para "aquellos chicos que en el primero no pudieron o no se animaron" a anotarse en el CBC a comienzos del año. Además, expresó la satisfacción del Municipio ante "el resultado del primer cuatrimestre", de cuyos 300 alumnos inscriptos "200 ya están confirmados para el segundo". "En promedio de lo que son otros CBC, la continuidad es alta y no porque sí, sino porque venimos apoyándolos, porque no solo trajimos el CBC a la ciudad sino que estamos brindándoles un acompañamiento integral", aseguró. Como parte de esa estrategia, y en una iniciativa inédita en el sistema del CBC, el Municipio está brindando talleres de técnicas de estudio, apoyo en determinadas asignaturas (en particular Biofísica, Química y Matemática) y hasta encuentros de orientación vocacional. También se mantienen entrevistas individuales con los estudiantes para conocer de cerca sus problemáticas. Las clases de apoyo son los martes de 13:30 a 15:30; miércoles de 9:30 a 12:30; jueves de 10 a 11:30; y viernes de 14:00 a 15:30. Las entrevistas personales se realizan en Casa Joven los martes de 9 a 11:30 y jueves de 14 a 16:30 horas. "Esto es exclusivamente de Campana, no se da en otras localidades. Cuando tomamos la decisión de traer el CBC nos vimos en la obligación de acompañar a los chicos. Tomar esa decisión y dar ese paso no es menor, y no queremos que los chicos se frustren y se sientan solos", aseguró Schvartz. "A veces, ante el fracaso de un parcial quieren abandonar la carrera, y poder estar ahí para decirles que no, que sigan adelante, aunque sea con una materia, es un gran aporte", concluyó.

EL ANUNCIO FUE REALIZADO AYER Y ESTUVO ENCABEZADO POR LA JEFA DE GABINETE, MARIELA SCHVARTZ.

Hoy anunciamos con mucha felicidad las fechas de inscripción al CBC para el 2do cuatrimestre. Los esperamos del 3 al 13 de julio! pic.twitter.com/i1QVuv5CU3 — Mariela Schvartz (@MarieSchvartz) 30 de junio de 2017 #Ahora la jefa de Gabinete @MarieSchvartz anuncia fechas de inscripción al CBC para el 2do cuatrimestre pic.twitter.com/va93GTzp7B — MunicipalidadCampana (@campanagov) 30 de junio de 2017 #Ahora El Intendente @SebaAbella inaugura el ciclo lectivo de la nueva sede del CBC en Campana pic.twitter.com/tdWvnzKMK7 — MunicipalidadCampana (@campanagov) 10 de abril de 2017

