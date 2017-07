El joven candidato que encabeza la lista de candidatos a concejales de Vamos Campana, donde lo acompañan María Dalpra y Pedro Orquiguil en los primeros lugares, reflexiona sobre el posicionamiento de su espacio político en Unidad Ciudadana y también aporta su mirada sobre el rol del Concejo Deliberante de nuestra ciudad.

"Me parece -dice Alejo Sarna, Licenciado en Relaciones Internacionales y ex funcionario del AFSCA- que hay que trabajar desde la política pero principalmente desde el rol de ciudadano comprometido con la ciudad y su gente, en que las instituciones del estado estén al servicio de la comunidad. Veo un gran abismo entre los funcionarios públicos, ya sean del ámbito ejecutivo como también desde el legislativo, con la sociedad. Muchas veces escucho discusiones entre dirigentes sobre temas que nada tienen que ver con lo que realmente le pasa a los vecinos. Y esa brecha se tiene que romper. Para eso, es necesario el surgimiento de nuevos dirigentes que tengan un compromiso militante con la comunidad y que estén dedicados al 100%, las 24 horas, a escuchar a los vecinos e intentar solucionar sus problemas.

-¿Porque hay dos listas Unidad Ciudadana?

-Yo te puedo decir porque nosotros presentamos una lista dentro de Unidad Ciudadana. Desde que iniciamos el Espacio Ciudadanos Vamos Campana, creímos en que en esta etapa de la política había que desprenderse de los sellos partidarios, lo cual no significa desechar la identidad política de cada uno, y quienes proveníamos de diversos sectores confluir en proyectos políticos que pongan a la ciudadanía como máxima prioridad. Fue así que conformamos un gran equipo de trabajo que, dentro del campo nacional y popular, propuso un proyecto de ciudad donde peronistas, radicales, progresistas e independientes aportaran lo mejor de cada uno para poder lograr que Campana se transforme verdaderamente en una ciudad del siglo XXI. Luego, con la presentación del Frente Unidad Ciudadana, vimos en este movimiento grandes similitudes con lo que veníamos pregonando desde hace más de un año y medio y nos parecía coherente, en función con lo que veníamos manifestando públicamente, insertar al proyecto de Vamos Campana y su equipo en Unidad Ciudadana. Previamente al cierre de listas, la conducción política de Vamos Campana elaboró un documento en donde se manifestó que íbamos a participar con candidatos propios en las próximas elecciones legislativas ya que nuestro espacio, además de ser un proyecto de ciudad es un equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo se expresó en nuestra lista. Fuimos coherentes con lo que dijimos, y en épocas donde las promesas se han transformado en mentiras, queremos reivindicar el valor de la palabra en la política. Seguramente eso nos cuesta enfrentarnos a grandes estructuras porque, como todos saben, a nosotros no nos financia ninguna empresa ni ningún sindicato, pero nuestras convicciones y nuestra voluntad de trabajar por el prójimo creemos, son más fuertes.

-¿Que los diferencia de ellos?

-A mí no me gusta hablar de otros candidatos y otras listas. Creo que cuando se tiende a denigrar al otro es porque existe una carencia de argumento para defender en lo que uno cree. Y nosotros estamos convencidos en que nuestro proyecto, el del equipo de Vamos Campana en Unidad Ciudadana es el mejor porque es fruto de más de un año y medio de trabajo, de un gran esfuerzo de vecinos y vecinas que integran el espacio, y porque estamos convencidos de que en la manera en que se construyó el proyecto de ciudad de Vamos Campana es como se tiene que gobernar; los ciudadanos, juntos.

-¿Cómo definirías a la actual gestión?

-A la actual gestión la definiría como "alejada de la gente". Si bien veo gran voluntad de trabajo en muchos funcionarios locales, me preocupa el hecho de que gran parte del cuerpo de funcionarios ejecutivos sean de afuera. Me preocupa lo que pasa cuando hay un problema en un horario en donde estos funcionarios están en sus alejadas casas. Me preocupa la postura de inacción que se nota frente a los reclamos salariales como el de los Municipales o ante la pérdida del empleo. Me preocupa la gran diferencia en materia de obras públicas entre el centro y los barrios. Me preocupa mucho la situación del comercio local sobre los cuales cae una gran presión tributaria al tiempo que disminuyen las ventas y aumentan los alquileres. Me preocupa la falta de proyectos serios para combatir la inseguridad. Me preocupa, sobre todas las cosas, la creciente desigualdad, el aumento de la pobreza; me preocupa el futuro de muchos niños que hoy no tienen para comer porque sus padres se quedaron sin trabajo.

-Y a vos, ¿por qué te interesa involucrarte en la política? Si entrás al Concejo, ¿qué es lo primero que propondrías?

-Justamente, porque me preocupa todo eso y porque veo que quienes están ocupando cargos públicos no hacen nada para cambiarlo, es que me involucro. Desde la fuerza y el idealismo de la juventud, con el acompañamiento de quienes tienen la experiencia, nos involucramos para cambiar lo que creemos que es injusto y está mal. Nos involucramos porque la realidad nos duele, y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Y ponemos todo, absolutamente todo, para trabajar por el otro, porque el bienestar de cada uno se va a lograr si todos somos conscientes de que el prójimo tiene que estar igual de bien como yo. Nosotros no solo pedimos renovación de dirigentes, pedimos renovación de prácticas políticas, para que los dirigentes dejen de discutir banalidades y se preocupen por las cuestiones que son realmente importantes para los ciudadanos. Y en función de lo que proponemos, lo primero que vamos a pedir en caso de lograr obtener bancas de Concejales es que la sesiones del Concejo Deliberante sean alternadamente una en el Salón Blanco y otra en distintas Sociedades de Fomento de la ciudad, para llevar el cuerpo deliberativo a la gente, y no que sean los vecinos quienes se tengan que acercar al Concejo para ver qué se discute.