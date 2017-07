NACIONAL B - FECHA 41 AYER JUGARON: Santamarina 1-0 San Martín (T)/ Independiente Rivadavia 0-0 Crucero del Norte HOY SÁBADO - 13.05 horas: Flandria vs Chacarita / Pablo Dóvalo (TV) - 15.30 horas: Almagro vs Villa Dálmine / Fabricio Llobet - 17.05 horas: Los Andes vs Argentinos Juniors / Andrés Merlos (TV) MAÑANA DOMINGO - 14.05 horas: Juventud Unida (G) vs Instituto / Mariano González - 16.00 horas: Boca Unidos vs Estudiantes (SL) / Pedro Argañaraz - 17:00 horas: Gimnasia (J) vs Nueva Chicago / Américo Monsalvo - 19.00 horas: Ferro vs Atlético Paraná / Diego Ceballos (TV) - 19.15 horas: All Boys vs Brown (A) / Luis Álvarez (TV) LUNES - 21.05 horas: Central Córdoba (SdE) vs Douglas Haig / Pablo Echavarría El Violeta se presenta desde las 15.30 en José Ingenieros. Ezequiel Cérica retorna como titular, mientras que Horacio Falcón seguiría en el banco de suplentes. La duda aparece en el lateral izquierdo: Luciano Recalde o Lautaro Formica. Encaminado por la senda positiva. Así quiere seguir Villa Dálmine, que esta tarde visitará a Almagro por la 41ª fecha del campeonato del Nacional B, en un partido que comenzará a las 15.30 horas y que será arbitrado por Fabricio Llobet. Y el Violeta llega en un buen momento a este encuentro. Es que después de aquella seguidilla de seis derrotas consecutivas, logró sumar 12 puntos en sus últimas ocho presentaciones para volver a tomar aire en la tabla de los Promedios. Sin embargo, todavía no aseguró su permanencia en la divisional. Para ello le faltan todavía siete puntos para no depender de otros resultados. Por eso, cada "poroto" que sume será bienvenido en las huestes de Felipe De la Riva. Y con esa premisa viajará hoy a José Ingenieros. En cuanto al equipo, el entrenador apostaría por el regreso de Ezequiel Cérica, quien no jugó ante Ferro por una molestia en su rodilla. "Pastel", que fue probado en las últimas prácticas y anoche quedó concentrado, relegaría a Leonardo Carboni al banco de suplentes. El que sigue afectado por su molestia muscular en el posterior de su pierna derecha es Horacio Falcón. Por ello, el DT lo volverá a cuidar y lo tendrá a su lado entre los relevos, sosteniendo a Diego Núñez como volante central titular. Así, la única duda aparece en el lateral izquierdo de la defensa, donde Luciano Recalde podría ser titular en lugar de Lautaro Formica. En consecuencia, los probables once del Violeta en José Ingeniero serían: José Castellano; Juan Alsina, Ariel Coronel, Rubén Zamponi, Formica o Recalde; Fabrizio Palma, Federico Recalde, Diego Núñez, Jonathan Figueira; Pablo Burzio y Ezequiel Cérica. El resto de los convocados para este encuentro son: Francisco Mastrángelo, Horacio Falcón, Leonardo Cisnero, Lucas Favalli, Juan Manuel Mazzocchi y Leonardo Carboni. Almagro, por su parte, también llega a este partido en racha positiva: en sus últimas dos presentaciones cosechó una victoria (ante Estudiantes de San Luis como local) y un empate (frente a Douglas Haig en Pergamino) para cortar una seguidilla de tres caídas consecutivas. Se trata de un equipo conocido para Felipe De la Riva, que fue DT Tricolor en las primeras 27 fechas de este campeonato. Fueron 25 partidos (en dos jornadas quedó libre) en los que cosechó 36 puntos (8 victorias, 12 empates y 5 derrotas). Tras el paso del uruguayo, Almagro contrató a Carlos Mayor y luego a Jorge Jiménez, pero quien hoy dirige al Tricolor es Edgardo Martini, quien realizaría cuatro cambios para el partido de esta tarde respecto al empate en Pergamino: entrarían Sansotre, Barboza, Oviedo y Piovi en reemplazo de Arrechea, Vergara, Scatolaro y Quiroz. Así, los 11 del local serían hoy: Christian Limousin; Nahuel Basualdo, Nicolás Sansotre, Matías Di Benedetto, Adrián Iglesias; Ezequiel Piovi, Federico Sardella, Emanuel Barboza; Nicolás Reniero; Mateo Acosta y Nicolás Oviedo. Los 18 convocados de Almagro se completan con Bruno Centeno, Emiliano Ronconi, Franco Quiroz, Pablo Vergara, Ariel Cháves, Luciano Monasterio y Francisco Grahl.

CERICA SUPERÓ SU MOLESTIA Y SERÍA TITULAR. EL HISTORIAL Villa Dálmine Vs. Almagro Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 45: En 44 partidos, Villa Dálmine y Almagro ganaron 16 partidos cada uno y empataron 12 veces. El Violeta convirtió 63 goles, mientras que el Tricolor marcó 58. COMO LOCAL VILLA DALMINE: jugaron 23 veces. Villa Dálmine logró 9 victorias (32 goles) y Almagro ganó 5 partidos (22 goles). Empataron 9 veces. COMO LOCAL ALMAGRO: jugaron 21 encuentros. Almagro ganó 11 veces (36 goles); y Villa Dálmine se impuso en 7 ocasiones (31 goles). Empataron 3 partidos. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE: Fue el miércoles 30 de octubre de 2013, por la 15ª fecha de la Primera B Metropolitana 2013/14. Ganó Almagro 1-0 con gol de Nahuel Basualdo. Arbitraje de Gonzalo López Aldazábal. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: El 3 de diciembre de 2016, por la 19ª fecha, Villa Dálmine perdió 1-0 con Almagro. Gol de Abel Luciatti. APOSTILLAS: En condición visitante, Villa Dálmine suma 2 partidos sin ganar con 2 derrotas consecutivas. La última victoria en esta condición fue el miércoles 8 de diciembre de 1993, por la 4ª fecha del Torneo Clausura 1994 de la Primera B Metropolitana. Fue por 3 a 1 con goles de Gonzalo Cerchietti, Víctor Rabuñal y Jorge Piñón (el único gol de Almagro lo marcó Fabio Spotorno de penal). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL TRIUNFO VISITANTE DE 1966 Fue el 14 de Mayo, por la 10ª fecha del Campeonato de la Primera B: ALMAGRO 3 - VILLA DALMINE 4. ALMAGRO (3): Héctor Tedeschi; Raúl Stanich y Juan Carlos Doval; Julio Etchevest, Hugo Rivero y Pedro De Ciancio; Oscar Storti, Abel Varas, Abel Da Graca, Carlos Alberto Machao y Juan Carlos Martínez. VILLA DALMINE (4): Marvel Periotti; Pablo Pagani y Héctor Nielsen; Aldo Mastrogiuseppe, José Antonio Gutiérrez y Félix Chiarle; Miguel Frattini, Hugo Heredia, Juan Carlos Domínguez, Fernando Marchesi y Norberto Zingoni. GOLES: Juan Carlos Martínez -3- (A); Miguel Frattini -2-, Juan Carlos Domínguez y Norberto Zingoni (VD). CANCHA: Almagro. ARBITRO: León Boccardi. #FútbolProfesional | Hace instantes finalizó el último entrenamiento de cara al partido de mañana frente a Almagro. pic.twitter.com/QvUZWMqWhd — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 30 de junio de 2017 #FútbolProfesional | Los 18 concentrados por el DT Felipe De La Riva para el partido de mañana frente a @almagroficial. #VamosViola. pic.twitter.com/Jdc1xlIZZU — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 30 de junio de 2017

Nacional B:

Villa Dálmine visita a Almagro con la mente puesta en seguir sumando

