La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 01/jul/2017 La carrera de Acompañante Terapéutico es una realidad en la ciudad







Las clases comenzaron esta semana, merced a la articulación del Instituto 15, con la Municipalidad de Campana, la Jefatura Distrital y la provincia de Buenos Aires, que autorizó el presupuesto. La carrera apunta a jerarquizar a unos 300 trabajadores capacitados que ya cumplen esa función, pero no cuentan con título oficial. Luego de 6 meses de intensas gestiones, esta semana comenzó en el Instituto 15 la carrera terciaria de Acompañante Terapéutico: un servicio que hoy en nuestra ciudad prestan unas 300 personas, pero que no cuentan con título oficial y a partir de la inminente sanción la ley que regulará la actividad, quedarán inhabilitados para trabajar. "Creo –dijo la Directora del Instituto 15, María Isabel Fernández – que esta carrera es una conquista de todos, en un trabajo compartido muy fuerte desde la Municipalidad, para colaborar en responder a las inquietudes de la gente. Esto se inicia con un expediente que firman alrededor de 100 personas, y que tiene que ver con poder cambiar su realidad laboral, ya que las nuevas exigencias de la Ley Profesional del Acompañante Terapéutico obliga a tener una carrera y no un curso para poder ejercer". Según explicó Fernández, la inquietud "despertó el interés del propio Intendente Abella, y fue cristalizada merced a las gestiones de la jefa de gabinete Mariela Schvartz, y de la Jefa de Inspección Distrital, Silvia López. El responsable de darle visibilidad a la necesidad de crear la carrera fue Raúl Carcabal, Trabajador Social quien años atrás dictó cursos en nuestra ciudad que fueron abalados por la Municipalidad y contaron con el apoyo de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. "A partir del 2015 –comentó Carcabal- hay resoluciones del Ministerio de Educación y de Salud que crean ésta tecnicatura. Y la realidad indica que en Campana existen al menos unas 600 personas capacitadas con cursos, de las cuales al menos 300 trabajan como Acompañante Terapéutico. Estamos hablando de unas 300 personas que si no obtienen su título, no podrán seguir trabajando; y de otras 300 que no podrán recibir el apoyo terapéutico que reciben a diario". Si bien la modalidad es terciaria, salvo las prácticas que se dictan los sábados, todas las materias son cuatrimestrales. "Peleamos –agregó Fernández- para que así fuera, ya que esta primera camada de estudiantes está compuesta por gente adulta que además tienen obligaciones laborales. Entonces, de esta forma, que no se curse un cuatrimestre, no significa que perder el año". En ese sentido, se aclaró que si bien la idea era abrir la carrera con 60 vacantes, dada la alta demanda se habilitaron más de 80. Y se le dio prioridad a aquellos que demostraran que se encontraban trabajando como Acompañantes. "Realmente –concluyo Fernández- esta manera de trabajo, y haber conseguido la apertura de esta carrera es un ejemplo de cómo una política pública puede cristalizar en distintos niveles, pensando siempre que nuestros vecinos tengan la posibilidad de capacitarse en nuestra ciudad y gratuitamente".





Llego el día! Con mucha alegría iniciamos el dictado de la carrera de Acompañante Terapéutico en el Instituto 15. @campanagov pic.twitter.com/ZHxS10nQLg — Mariela Schvartz (@MarieSchvartz) 29 de junio de 2017 El Intendente @SebaAbella presenta la carrera de Acompañante Terapéutico que empezará a dictarse en el Instituto 15 pic.twitter.com/MkuyKYGxZ7 — MunicipalidadCampana (@campanagov) 17 de abril de 2017

