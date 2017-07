La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 01/jul/2017 Se pondrá en marcha un programa gratuito de salud mental para ex combatientes de Malvinas de Campana







A través de una iniciativa del Presidente del HCD, Sergio Roses, y un trabajo articulado con autoridades del servicio de Salud Mental del Hospital Municipal y la Dirección de Derechos Humanos, el viernes 7 de julio comenzará el taller de terapia grupal. Mediante una iniciativa del Presidente del Concejo Deliberante, Sergio Roses, y el apoyo de la Dirección de Derechos Humanos, se rubricó un acuerdo con el área de Salud Mental del Hospital Municipal San José para brindar un servicio gratuito de psicología y psiquiatría a ex combatientes de Malvinas de Campana. El dispositivo de asistencia comenzará el viernes 7 de julio, y será un taller grupal coordinado por el Licenciado en Psicología Miguel Pappalardo. Se realizará dos veces por mes de 18 a 20 en la Dirección de Derechos Humanos, ubicada en Castilla 393. "Este servicio era una de las deudas pendiente del Estado que, en algún momento, ofrecía un programa y después lo discontinuó", aseguró Sergio Roses en diálogo con la prensa. Y Pappalardo, que estará a cargo del abordaje psicológico, comentó: "Desde mi profesión y mi experiencia, sobre la neurosis de guerra, trabajaré con ellos para ayudarlos a convivir con la situación que vivieron y que mejoren su calidad de vida". "Es una gran responsabilidad, y creo que es muy valioso que el Municipio retome esta política pública de asistencia", completó el profesional. Además de la terapia grupal se trabajará en conjunto con profesionales de Psiquiatría del Hospital para asistir en forma complementaria en el caso de que algún ex combatiente requiera medicación. José Flores, Presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra de Campana, expresó su agradecimiento al Municipio y señaló: "Muchos de nosotros necesitamos un apoyo profesional de salud, notamos que, quizás por la edad, aparecen síntomas que antes no teníamos y creemos que el programa está bien orientado para ayudarnos". Hacia el final, Sergio Roses resaltó el trabajo en equipo para activar y ampliar el programa de asistencia y concluyó: "Estamos convencidos de que, además del reconocimiento de toda la sociedad por haber arriesgado su vida por el país, nuestros veteranos merecen un Estado presente que les brinde contención y esperamos que este logro sirva como ejemplo y se replique en otros municipios".

Sergio Roses, Autoridades del Hospital San José, Veronica Lamas y ExCombatiente de malvinas.

