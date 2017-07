Alejandra Dip





La Tormenta, transforma, cataliza, te atraviesa. Es un cambio sideral: fuerte impulsiva. Energía de movimientos. Tormenta 13. Hoy portal cósmico, la energía está potenciada. 13 veces más fuerte que lo habitual. Está energía es un rayo que nos atraviesa y nos lleva a acelerar todos los procesos,¡ Hoy hay cambios quieras o no! Las situaciones que veníamos postergando por no atrevernos a afrontar, por bloqueos propios o ajenos, serán puestas en el tapete y fluirán llegando al objetivo final donde tendrían que haber estado hace rato.Hoy todo se acelera, nada podrá ser frenado. Cada cosa a su lugar. Día intenso, puede haber movimientos en nuestro orden interno, pero también en el orden de nuestro pueblo o país. Ordenamiento sanador. TORMENTA 13 EN AÑO TORMENTA 11 + DIA PORTAL= HIPER MULTIPLICADO Un día que nos pide estar en el momento presente y nos purifica, nos recicla. Nada se pierde todo se transforma. Apostemos a lo nuevo, a lo que nos represente un desafío. No esperemos hasta último momento cuando ya no demos más. No se acepta, estar explosivos, obsesivos, quisquillosos. Especial para socializar, para remover patrones preestablecidos de conducta y a entender que todo cambio es positivo. Es un día para ser los impulsores de la evolución. ¡Se avanza si o si! ¡En buena hora! ¡Buen SABADO movido Y TRANSFORMADOR, para todos! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar https://t.co/ucrm6WVzGM — alejandra dip (@turcadip) 1 de julio de 2017

Calendario Maya:

Tormenta 13 - Energía de Sábado 1/07/2017 - Trecena de la Mano

Por Alejandra Dip

