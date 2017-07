El Secretario General de la UOCRA Campana se postula a la Legislatura Provincial por la Segunda Sección bonaerense, en la que se encuentra Zárate. En estas Elecciones Legislativas 2017, la Primera Sección bonaerense, en la que está incluida nuestra ciudad, elegirá senadores provinciales (ocho titulares y cinco suplentes). Por Campana, la única representante en estas listas es Karina Sala, por Cambiemos (ver aparte). En tanto, en la Segunda Sección se votarán diputados provinciales y, a pesar de no ser la región correspondiente a Campana, entre los postulantes para la Cámara Baja de la Provincia por esta sección hay una cara conocida para la ciudad: la de Oscar Villarreal, Secretario General de la UOCRA Campana. Incluso, el titular local del gremio de la construcción aparece con alguna chance de ingresar a la Legislatura Provincial, dado que ocupa el quinto puesto de la lista de Unidad Ciudadana y serán 11 las bancas a renovar por la Segunda Sección. La lista que contiene a Villarreal es encabezada por Mariano Pinedo, concejal de San Antonio de Areco y, curiosamente, hermano de Federico, uno de los máximos referentes del PRO y actual Presidente Previsional del Senado de la Nación. Y en segundo lugar aparece Patricia Moyano, esposa del Intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro, quien actualmente se desempeña como concejal (anteriormente fue Secretaria de Desarrollo Humano y Promoción Social de la vecina ciudad). La presencia de dirigentes zarateños en las listas de candidatos a diputados provinciales es más amplia. En Cambiemos figuran Sandra París (radical y actual diputada provincial) y Matías Ranzini (Subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad de la Provincia) en segundo y tercer lugar, respectivamente. En tanto, en "Un País", la concejal Micaela Morán (ex tenista) ocupará el segundo lugar; mientras la abogada Mónica Cabeza irá cuarta en el Frente Justicialista; y Máxima Fernández, la militante de los derechos de la mujer y el colectivo LGTB, aparece en el segundo lugar de la lista del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT). Esta importante presencia en las listas se debe a que Zárate es uno de los partidos más grandes de la Segunda Sección, que comprende otros 14 distritos: Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás y San Pedro. En cambio, para Campana siempre ha sido más difícil obtener lugares en las listas para la Legislatura Provincial, dado que esa "pelea" debe darla dentro de la Primera Sección que reúne a un total de 23 distritos, muchos de ellos de "gran peso electoral", como Escobar, General San Martín, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López, entre otros. De hecho, en 2015, la Primera Sección superaba los 4 millones de votantes y tenía casi la misma cantidad de electores que la Tercera, que comprende al populoso partido de La Matanza. En tanto, la Segunda Sección no alcanzaba los 600 mil votantes.

EL SECRETARIO GENERAL DE LA UOCRA CAMPANA INTEGRA UNA LISTA QUE ES ENCABEZADA, CURIOSAMENTE, POR MARIANO PINEDO, HERMANO DE UNO DE LOS MÁXIMOS REFERENTES DEL PRO, FEDERICO PINEDO. Karina Sala, candidata a senadora suplente en la Primera Sección Karina Sala, la hija del senador provincial (MC) Oscar Sala, integra la lista de candidatos a senadores provinciales de la Primera Sección por Cambiemos: es la segunda suplente de la lista que encabezan GabinoTapia (Secretario de Legal y Técnica de Vicente López); Daniela Reich (actual presidenta del Consejo Provincial de las Mujeres) y Roberto Costa (actual presidente del bloque del oficialismo en la Cámara de Senadores de la Provincia). En tanto, la lista de candidatos a senadores provinciales de la Primera Sección de "Un País" está integrada por Sebastián Galmarini (actual senador y cuñado de Sergio Massa), Micaela Ferraro (actual senadora provincial de Tigre) y Carlos Juárez (ex diputado bonaerense por el GEN). Mientras que la de Unidad Ciudadana, siempre para la Primera Sección, es liderada por Gustavo Soos (Secretario de Gobierno de Merlo), Teresa García (actual diputada nacional) y Luis Vivona (dirigente kirchnerista de Malvinas Argentinas). #Canal15Campana #CampanaPolitica #CampaBA #UOCRACampana https://t.co/v312cB50GJ — Canal 15 Campana (@Canal15Campana) 6 de junio de 2017

Elecciones 2017:

Oscar Villarreal, quinto candidato a diputado provincial por Unidad Ciudadana

