Dijo que la exconcejal justicialista tuvo "actitudes personalistas", mientras que el exlíder radical "solo buscó generar una estrategia electoral". Katty Altimari tuvo "actitudes personalistas" y Axel Cantlon, lejos de querer integrarse al Frente Un Pais, pretendió generar "tan solo una estrategia electoral". Así explicó Juan Ghione la ausencia de estos dos referentes en la propuesta final del massismo local. Ghione consideró que ambas situaciones fueron "distintas". En el caso de Altimari señaló que tenía "la inquietud de participar en el segundo lugar de la lista", situación que fue "imposible de sostenerla". "Hubo que atender diversas necesidades y la verdad es que actitudes personalistas de estar en determinado lugar es imposible atenderlas a pesar de los ofrecimientos", sostuvo. En cuanto a Cantlon reveló que se llevó a cabo un "proceso de diálogo que tenía la pretensión de sumarlo a la fuerza política, no de generar una estrategia electoral para participar de las elecciones". "Bajo ningún punto de vista nosotros desarrollamos una actividad que le permitiera a Axel tener una parte de la lista de 1Pais acompañando a la suya. Nosotros hablábamos de abrir el bloque, de darle participación, de sumarlo a nuestro frente, de tener el beneficio de participar, pero asumiendo las responsabilidades que el participar implica. Lamentablemente, esto no lo conseguimos", expresó. "Entonces lo que hace su agrupación política es pretender una adhesión, que es una herramienta para participar de las elecciones, con una entidad muy inferior a la que nosotros planteábamos", añadió. El precandidato a concejal expresó que así, tal como el massismo lo había adelantado en reuniones internas, se confirmó que dentro de ningún distrito de la Primera Seccional Electoral va a haber internas. "A mí me ha tocado hacer la gestión para poder incluir a los distintos sectores y tratar de tener a todos adentro. Es una ingeniería difícil porque en algunos casos el interés por ocupar un lugar determinado en la lista imposibilita sumar algunos sectores", dijo, aunque al mismo tiempo celebró la incorporación de "socios" como el GEN, Libres del Sur y sectores gremiales. En un armado con diversidad política, que busca generar "inquietudes en distintos sectores de la comunidad", Ghione recordó que su "columna" es el peronismo, en el que "sin duda" buscará tener un acompañamiento importante. "Vamos a constituirnos en una alternativa seria, responsable, que pueda demostrar experiencia en la actividad política, y que sin ninguna duda va a traer mucho voto peronista", aseveró.

Elecciones 2017:

Ghione explicó por qué Altimari y Cantlon no integran finalmente la lista del Frente un País

