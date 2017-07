La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 01/jul/2017 Elecciones 2017:

Cazador; ”Los concejales que queremos el bien común necesitamos que le vaya bien al gobierno de turno”







El precandidato a concejal de Cambiemos explicó los motivos que llevaron a Primero Campana a acompañar la propuesta oficialista. Carlos Cazador se refirió a su integración a la lista de Cambiemos como tercer precandidato a concejal, situación que responde -señaló- a la alianza que entre el oficialismo y Primero Campana sellaron en enero de 2016. "Esto no es novedad", expresó al respecto el concejal vecinalista. Explicó que en su momento Primero Campana había decidido "darle una oportunidad al nuevo Gobierno de Abella" y que desde entonces él como concejal respetó "ese mandato", acompañando las principales iniciativas del Ejecutivo desde el HCD. Pero el vínculo con Abella se remonta varios años atrás, recordó. "Allá por el 2011, cuando fui candidato a intendente, llevé a la hermana de Sebastián como candidata a tercer concejal. Y en 2013 compartimos lista en el Frente Renovador", repasó. Cazador cree que en estos dos años de gestión, los municipales "lograron incrementar sus salarios más de un 100%, consiguiendo por primera vez el derecho a paritarias". También ponderó la "agresiva política de prevención del delito, algo que siempre ha sido prioridad para Primero Campana", valorando "la incorporación de importante tecnología, la generación de estadísticas y la agilización del trámite para realizar denuncias por venta de droga a través del Buzón Vida". Sin embargo, criticó que "a este Gobierno se le exija que en apenas dos años transforme la ciudad, después de una gestión de 20 años que no dejó las cosas de la mejor manera". "Hay concejales que quieren el bien común y para eso necesitan que le vaya bien al Gobierno de turno. Hay un grupo de concejales de la oposición que ponen palos en la rueda y que si fuera por ellos Campana no tendría las conquista que logró en los últimos tiempos", aseveró el edil Cazador todavía no confirmó qué pasará con el bloque de Primero Campana: si mantendrá su independencia o se integrará a la bancada oficialista, y si lo hará antes o -en caso de ser reelecto como concejal- después de diciembre. "Optemos por la opción que optemos, nuestro único compromiso sigue siendo con los vecinos de Campana", resaltó.

"Optemos por la opción que optemos, nuestro único compromiso sigue siendo con los vecinos de Campana", resaltó Cazador.

Para los vecinos: Una ciudad en cambio, un compromiso inalterable: Por Carlos Cazador . Gracias. Muchas… https://t.co/IXalkY4g4l #CampaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 25 de junio de 2017

Elecciones 2017:

Cazador; ”Los concejales que queremos el bien común necesitamos que le vaya bien al gobierno de turno”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: