Ingredientes - 1,5 kg. de mondongo - 1 pizca de bicarbonato - 1/4 de repollo blanco - 150 grs. de panceta - 2 tazas de porotos - 2 tazas de garbanzos - 2 chorizos colorados - 1/2 kgr. de zapallo - 1/2 kgr. de papas cortadas en cubitos - 2 cebollas picadas - 4 dientes de ajo picados - 2 zanahorias cortadas finitas - 2 puerros tiernos - 2 cebollas de verdeo - 1 penca de apio picado - 1 lata de puré de tomates - aceite, sal, pimentón, ají molido - optativo: 1 hueso de jamón o patitas de cerdo Dado su alto grado de calorías, la buseca se consume principalmente en los días fríos, generalmente acompañada con vino tinto. Existen, según las regiones, diversas recetas. Buseca es el nombre dado a una especie de guiso oriundo de España muy común en ciertos países como Argentina y Uruguay, aunque también es originario de Italia - región de la Lombardía, en el dialecto de Varese se habla de «büsèca», (del germánico butze: vísceras). Es una preparación suculenta semejante a los llamados callos a la madrileña. Hoy les propongo una versión que a mi me sale muy bien y mi familia siempre me la pide para esta época del año. Aconsejo que sea preparada durante el fin de semana: es un plato que pide una buena siesta sí o sí. Como siempre, espero que lo disfruten ¡y me cuenten como les fue! Los espero en www.abuelaberta.com Preparación Limpiar el mondongo de la grasa interior y ponerlo a hervir cortado en tiritas finas con el bicarbonato. Poner en remojo los garbanzos y los porotos la noche anterior y cocinar hasta que estén tiernos, colar y reservar, reservar un poco del líquido de la cocción para agregar al guiso. Cortar todas las verduras en rodajas finas, rehogar en el aceite. Incorporar la panceta en trozos chicos. Agregar las papas cortadas, la zanahoria, el puré de tomates, el zapallo y los chorizos colorados en rodajas, cocinar hasta que estén a punto y agua de los garbanzos. Incorporar los garbanzos, los porotos, el mondongo y todos los condimentos. Dejar hervir despacio con la cacerola destapada, probar, rectificar si falta algún condimento y agregar agua si hiciera falta. Debe quedar con salsa no como sopa y se puede servir con queso rallado. El postre ideal son mandarinas o buen flan casero. Después, un rico y digestivo té de hierbas. Berta Chudnobsky / www.abuelaberta.com / berta@tizaymouse.com



Berta Chudnobsky



La cocina de la abuela Berta:

Buseca; especial para el frío y los encuentros

Por Berta Chudnobsky

