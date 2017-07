Este domingo 2 de julio el Centro de Jubilados No me Olvides, de Parada Robles, ofrecerá un espectáculo artístico de primer nivel, mediante la puesta en escena de la obra teatral El Acompañamiento, un clásico de la dramaturgia argentina, resultado de la pluma maestra de Carlos Gorostiza y que es interpretada con pasión y solvencia por Marcelo Martín y Walter Ferreyra. Se anunció que la obra comenzará puntualmente a las 16.30 en la sede del Centro de Jubilados, que hace ya tiempo se ha transformado en un espacio de difusión y producción artística de gran nivel. El Acompañamiento es una obra de teatro escrita en 1981 por Gorostiza, para ser representada en un encuentro teatral celebrado en Buenos Aires durante la dictadura militar, llamado "Teatro Abierto" donde las figuras mas destacadas del quehacer teatral (autores, actores, directores, escenógrafos y demás) aunaron esfuerzos para tratar en las distintas obras representadas, un tema por aquella época ausente: La Libertad. Ferreyra y Martín, interpretan a Tuco y Sebastián, dos amigos de toda la vida que ante una situación límite reflexionan sobre su historia, su presente y las encrucijadas de la vida, sobre lo que se espera de cada uno de nosotros, y hasta donde estamos dispuestos a seguir esos patrones.



Teatro en el Centro de Jubilados No me Olvides

