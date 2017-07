El pasado sábado se jugó la 12ª fecha y hoy se desarrollará la 13ª. La Chancleta de Neymar se mantiene con puntaje perfecta.

El Club Ciudad de Campana avanza con la programación y disputa de la "Copa Ameghino Servicios", el Torneo de Fútbol 7 que se desarrolla en las canchas de césped sintético de la institución. Así, el pasado sábado se jugó la 12ª fecha y hoy se estará llevando adelante la 13ª.

El certamen, que cuenta con la participación de 30 equipos, está dividido en dos zonas: en la A, el líder es La Chancleta de Neymar, que ganó en sus 12 presentaciones y tiene 36 puntos; y en la B, el puntero ahora es Carpintería Metáltica Curti (27 puntos), que en la fecha pasada destronó a Transportes Espartaco.

Los resultados y goleadores de la 12ª fecha fueron los siguientes:

ZONA A

-Super Mc Cottas/JCO 5 - El Muro FC 1. Goles: Agustín Carreras (2), Kevin Fox (2) y Santiago Odiard (SMC); Carlos Babio (ELM).

-Panadería Fénix/Distrihuev 5 - Humilde Team 2. Goles: Martín Baigorri (2), Nicolás Cossali, Franco Colliard y Luis Varon (PFD); Franco Toloza (2) (HUT).

-La Chancleta de Neymar 2 - Branca FC 0. Goles: Alex Curto y Patricio Cataldo (LCN).

-Lavadero Mr. Wash 2 - La Autentica Defensa 1. Goles: Milton Del Valle y Gerardo Riva (LMW); Maximiliano Dimenna (LAD).

-Plegadoras Migueles 3 - Paliza Táctica 2. Goles: Daniel Batalla, Pablo Sánchez y Waldo M. López (PLE); Carlos Gómez y Gonzalo Hernández (PAL).

-Hierros Campana 2 - Interacero S.A. 2. Goles: Rodrigo Cepernic y Matías Pellini (HIE); Juan Manuel Amestoy (2) (ISA).

-Carnicería El Apo 1 - CYL/El Buen Sabor 5. Goles: Gabriel Bettiga (CEA); Matías López (3), Alejandro Altieri y Cristián Sica (CYL).

ZONA B

-La Era Repuestos/Automotores Gallego 2 - Carpintería Metálica Curti 7. Goles: Mauro Navarro (2) (LER), Javier Monteiro Rodríguez (2), Francisco Albornoz (2), Matías Rojas (2) y Fernando Canci (CMC).

-Amigos de Ronaldo 5 - Paso a Paso 4. Goles: Bruno Santini (3) y Cruz Montoya (2) (ADR); Mauricio Cichitti (2), Augusto Puzzo y Gonzalo Bortagaray (PAP).

-Cervecero 0 - Pago al Toque 6. Goles: Matías Marchan (4) y Santiago Peral (2) (PAT).

-Esturión 5 - Inmatel/MM Instalaciones Eléctricas 0. Goles: Francisco Ventura (2), Santiago Aguilar (2) y Facundo Ponce de León (EST)

-Amarula FC 1 - Transportes Espartaco 0. Gol: Marcos Jendrulek (AFC)

-Tarantula FC 2 - La20 1. Goles: Facundo Rambaud (2) (TFC)

-Italianisimas FCA 4 - Académicos/Ameghino Servicios 1. Goles: Federico Gasperi (2) y Maximiliano Márquez (2) (ITA); Emilio Boveri (AAS)

Interzonal: Cabañas Yerua/Carnicería Belén 1 - Mirtha La Pantera 3. Goles: Federico Díaz (CYCB); Facundo Puca, Martín Cabrera y Walter Bertoli Barsotti (MLP).

POSICIONES

ZONA A: 1) La Chancleta de Neymar, 36 puntos; 2) Lavadero Mr Wash, 25 puntos; 3) Branca FC, 23 puntos; 4) Súper Mc Cottas, 22 puntos; 5) Panadería Fénix, 22 puntos; 6) Interacero, 19 puntos; 7) Humilde Team, 19 puntos; 8) Hierros Campana, 18 puntos; 9) Plegadoras Migueles, 17 puntos; 10) CyL, 16 puntos; 11) Cabañas Yeruá, 12 puntos; 12) La Auténtica Defensa, 10 puntos; 13) El Muro FC, 5 puntos; 14) Carnicería El Apo, 4 puntos; 15) Paliza Táctica, 3 puntos.

ZONA B: 1) Carpintería Metálica Curti, 27 puntos; 2) Transportes Espartaco, 26 puntos; 3) Italianísimas FCA, 25 puntos; 4) Ameghino Servicios, 23 puntos; 5) Tarántula FC, 22 puntos; 6) Paso a Paso, 21 puntos; 7) Amarula FC, 19 puntos; 8) Mirtha La Pantera, 18 puntos; 9) Pago al Toque, 18 puntos; 10) Amigos de Ronaldo, 14 puntos; 11) La20, 14 puntos; 12) Esturión, 10 puntos; 13) La Era Repuestos, 10 puntos; 14) Inmatel, 7 puntos; 5) Cervecero, 5 puntos.

GOLEADORES: 1) Ian Albornoz (BFC), 16 goles; 2) Matías Marchan (PAT), 15 goles; 3) Juan Pablo Moreira (TRA), 15 goles; 4) Alex Curto (LCN), 14 goles; 5) Agustín Carreras (SMC), 13 goles; 6) Matías Irigoyen (AFC), 12 goles; 7) Hernán Ramos (ITA), 11 goles; 8) Franco Lucchetti (CMC), 11 goles; 9) Matías Rojas (CMC), 10 goles; 10) Martín Baigorri (PFD), 9 goles.

PRÓXIMA FECHA. La 13ª jornada de este certamen se jugará hoy con la siguiente programación:

Zona A: CyL vs Lavadero Mr Wash (14.00), Panadería Fénix vs El Muro (15.10), Paliza Táctica vs Hierros Campana (15.10), Branca FC vs Plegadoras Migueles (16.20), Intera-cero vs Carnicería El Apo (17.30), Cabañas Yerua vs Súper McCottas (18.40); Humilde Team vs La Chancleta de Neymar (19.50).

Zona B: Transportes Espartaco vs Amigos de Ronaldo (14.00), Ameghino Servicios vs Cervecero (15.10), La20 vs Italianísimas FCA (16.20), Paso a Paso vs Tarántula FC (17.30), Mirtha La Pantera vs La Era Repuestos (18.40), Carpintería Metálica Curti vs Esturión (19.50) e Inmatel vs Amarula FC (19.50).

Interzonal: Pago al Toque vs. La Autentica Defensa (17.30).