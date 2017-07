Paolo Rocca: ”La apertura pone en riesgo la gobernabilidad”

P U B L I C





El CEO de Techint apuntó al impacto político de la pérdida de industrias en un encuentro empresario. Los empresarios Paolo Rocca (Techint) y Hugo Sigman (Insud) coincidieron este viernes en la necesidad de que las políticas del Gobierno apunten a brindar mayor protección a la industria nacional, aun a costa de "tener un mayor déficit", y a no abrir en forma indiscriminada las importaciones. Rocca y Sigman integraron un panel de empresarios, en el marco del XX Encuentro de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), junto con el co-fundador de la empresa Globant, Martín Umarán, y la ex ministra de Ambiente de Ecuador, Lourdes Luque. Allí Rocca afirmó que "ningún Gobierno puede tomar una política de apertura indiscriminada sin poner en riesgo su gobernabilidad y su consenso", en tanto que Sigman consideró que "el Estado debe aumentar riesgos de tener un mayor déficit para fomentar la actividad económica". El CEO de Techint sostuvo que los empresarios "debemos concentrarnos en aumentar la competitividad de nuestras empresas y nuestro primer compromiso es construir empresas que puedan competir, de ahí se deriva la generación de empleo". Respecto del cambio tecnológico, el CEO de Techint puntualizó que "está afectando la creación de empleo y la gobernabilidad" y aseguró que "cuando la velocidad de transformación es muy fuerte, quedan muchos desplazados y esto es un factor de gobernabilidad". De todos modos, Rocca llamó a ver el vaso medio lleno y considerar las posibilidades de nuevos empleos de mano de la robótica.Tras señalar que una empresa "se legitima abriendo camino a la movilidad social", Rocca señaló que "ninguna empresa sobrevive en conflicto con la comunidad". "En el conurbano bonaerense la desindustrialización, el cambio tecnológico, hace difícil la inclusión", detalló. Por su parte, Sigman manifestó que el Gobierno enfrenta "un dilema: está atento a mejorar la situación del déficit, pero eso genera dificultades en la actividad económica", por lo que "debe tomar el riesgo". "Hace falta un nivel de política más activa y es necesario proteger la industria nacional, sin prohibir importaciones, pero regulando la economía para cuidar la trama productiva y laboral", sostuvo el CEO del Grupo Insud., a la vez que reclamó mayores subsidios paran la investigación científica y tecnológica, porque "no hay inversión en innovación y desarrollo si (esa actividad) no está subsidiada". En este punto coincidió Luque, quien desligó al empresariado de la responsabilidad social: "El rol del empresario es generar riqueza y pagar impuestos, es el Estado el que debe generar inclusión. No hay que poner la responsabilidad en la cabeza de quien no la tiene", aseguró la ex ministra de Ambiente de Ecuador. Por su lado, Umarán puntualizó que "el Estado debería liberar de cargas, de impuestos, para que florezcan más rápidamente los emprendedores" y minimizó el miedo a los cambios tecnológicos al indicar que "la velocidad en que se difunde el conocimiento es otra (que en las épocas en donde estudiaron las generaciones anteriores) y eso va a acelerar la capacitación" para que el uso de las nuevas tecnologías no desplace el trabajo humano. El director de Globant expresó que "la forma de ser competitivo hoy en día es asimilar la mayor cantidad de tecnología posible". El gran desafío: la desglobalización Para Rocca, el gran desafío de Latinoamérica es saber leer cómo insertarse en el mundo donde hay un cambio de posicionamiento de fuerzas. "Pasamos de un mundo bipolar entre Estados Unidos y Rusia a un contexto unipolar y hoy a una situación de ausencia de poder predominante. Para las empresas el gran desafío es saber leer esto y apoyar al Gobierno para que encuentre la medida para gobernar en un contexto de tanta volatilidad", explicó. Rocca también destacó un entorno global marcado por la llegada de figuras políticas como Donald Trump y Emmanuel Macron, donde las personalidades surgen por encima de las instituciones, lo que representa otro desafío. "Vamos a una desglobalización. Donde las empresas mueven sus plantas más cerca de donde está su consumo. Hay que leer esta realidad y trabajar con el Gobierno para contener amenazas y aprovechar oportunidades. La educación está en el centro de todo", dijo. "Argentina debe tomar decisiones racionales en este contexto, observando cuál inserción internacional favorece su crecimiento y gobernabilidad", concluyó.

Rocca disertó en el encuentro anual de ACDE. (Foto:ACDE) "La excelencia industrial se construye sobre el orgullo de ser parte de un proyecto", Paolo Rocca en el #EncuentroAnualACDE. pic.twitter.com/DR5Of4lhM9 — Grupo Techint (@GrupoTechint) 30 de junio de 2017 La cadena de valor no es sólo a los proveedores y clientes. No existe industria sin apoyo de su comunidad. Paolo Rocca #EncuentroAnualACDE — ACDE Argentina (@ACDEargentina) 30 de junio de 2017

