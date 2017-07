Vecinos del Barrio Don Francisco II hacen su descargo. Hace un mes cayó un patrullero a una zanja por los grandes pozos. Desde hace mucho tiempo que se ha tomado a las calles Comelli y Perrone como un corte o atajo para llegar a los barrios: Malvinas I, II Y III, Santa Florentina, Las Campanas, entre otros. Tomar ese trayecto, ahorra bastante tiempo. No obstante, tanto tránsito provocó que las calles se destrozaran y se volvieran intransitables. "Los días de lluvia los vecinos cortamos la calle porque hay pozos de hasta cuarenta centímetros y como se llenan de agua no se nota la profundidad. Los vecinos estamos hartos de sacar a todos los vehículos que caen en las zanjas o que rompen el tren delantero o dejan el caño de escape en el barro, precisamente en los pozos de Comelli entre Barca y Sin Nombre II", cuenta Lorena Barrera a LAD. Hace un mes, el martes 30 de mayo a las 9 de la mañana aproximadamente, cayó un Patrullero a la zanja (ver foto). "Más de media hora la patrulla estuvo tirada en la zanja sin poder salir y por lo tanto sin trabajar los efectivos policiales. Llegó un móvil de refuerzo para rescatarlos. Eso pasa todos los días, se caen o se quedan en el barro y entre los pozos las ambulancias, los remises, los transportes escolares. Somos los vecinos quienes los sacamos del lugar", explica. "Resulta muy urgente una reparación. Esta situación es insostenible, ya hemos reclamado muchas veces por este medio y no hemos obtenido ninguna respuesta", resalta. "Sabemos que desde Municipalidad existe un Plan estratégico de mejoras y asfaltado como es el caso de Los Pioneros, por tal motivo reclamamos que se nos incluya en tal proyecto. Necesitamos poder salir de nuestras casas, llegar a nuestros trabajos, enviar a los niños a la escuela caminando. Necesitamos vivir dignamente, por favor que alguien nos escuche".



El problema de la calle Comelli y su progresivo deterioro

