Así lo aseguró el presidente de la bancada justicialista. Criticó la "falta de planificación" de los trabajos municipales y lamentó que las empresas que lo realizan sean de afuera de Campana. Concejales del Frente para la Victoria denunciaron los cortes de calle y desvíos ocasionados debido a los múltiples trabajos que se realizan en la previa del período electoral. También lamentaron "que no haya empresas ni trabajadores de Campana involucrados en estas tareas". "Queremos ser claros respecto a la necesidad de las obras: enhorabuena que se realicen, porque hay vecinos que vienen reclamando por las mismas desde hace dos años", señaló Luis Chesini, presidente del bloque del FPV-PJ. Sin embargo, sostuvo que las tareas de mantenimiento urbano resultan "incómodas si se hacen todas de golpe por las elecciones". De acuerdo a un comunicado de prensa distribuido por el bloque justicialista, los vecinos "enumeraron los inconvenientes y observaron falta de planificación de los trabajos, como así también la coordinación de los cortes de calle que dejaron encerrados a los vecinos del barrio Obrero". "Pareciera que la obra pública elemental es parte de una campaña de marketing en lugar de una planificación seria que la ciudad merece. No es justo que los vecinos que contribuyen pagando las elevadas tasas que esta gestión aumentó, hayan tenido que esperar dos años para encontrarse con las obras. Y menos justo aún es que en los barrios no se refleje la misma actividad", añadió Chesini. Por último, el titular de la bancada del FPV-PJ lamentó que "no haya empresas ni trabajadores de Campana involucrados en estas tareas, que desde hace dos años son reclamadas por la gente. Sería un gran estímulo a la falta de empleo que golpea a la Ciudad, donde en las últimas semanas fueron noticia el cierre de más empresas y comercios que elevan los niveles de desocupación", comentó.

Chesini: ”Las obras son necesarias pero incómodas si se hacen todas de golpe por las elecciones”

