Menos etiquetas y más fundamentos

Tomás Buzzi

Varios políticos y candidatos campanenses se repiten hablando de "la vieja política", "la política cambió" o "hoy se hace de otra manera". A mí sólo me hacen ruido. Discúlpenme, pero a otro perro con ese hueso. No sé de qué hablan. La política "moderna", no es mejor, ni peor es sólo "moderna". Es más: hoy por hoy la veo bastante elemental. Y si nos vamos al terreno ideológico… ni hablemos. El sólo hecho de intentar debatir ideologías causa pavor a más de un político de cualquier espacio. ¿Qué es la política moderna? Espero que no sea esta "berretada" de las "etiquetas" de moda. Ya nadie debate, analiza, explica, ni siquiera se enoja. Te parás de un lado o del otro de una etiqueta y ya está: Tenés opinón formada. Mmmmmm... Pareciera que se acabó la época en la que los políticos hablaban de política o, como prefiero decir, "ya no van al barro". Son cobardes. Por temor a quedar en off side y perder votos, le escapan a exponer ideas. Hoy es todo más precario, fácil, pero (paradójicamente) efectivo. ¿Querés hacer política? Fácil: etiquetá a tu oponente. Luego conseguí fondos para mediatizar esa etiqueta y listo, sos político y de los mejores. La etiqueta es así: tiro algo, lo repito muchas veces, intento instalarlo en la gente y ya está, fin de mi campaña. Me siento a esperar que mi candidato a nivel nacional arrastre mi carro y mientras desde el sofá de mi casa miro los comicios por la tele. Nadie escapa a las etiquetas hay para todos los gustos. Al Kirchenrismo le tiran "Ustedes se robaron todo", al Massismo "Massa es Macri", a Cambiemos "Gobiernan para los ricos" a la Izquierda "Nunca gobernaron por eso critican todo"; al PJ "Es una cascara vacía" y así sucesivamente. Etiquetas fuertes, hirientes, hasta injustas en algunos casos. Actúan generando gran impacto en gente desprevenida y después terminamos llorando por votar mamarrachos que ni por las tapas nos representan. El precario combo "modernoso", te lo cierran con los trillados "Estamos por un proyecto superador", "Te vamos a defender a vos" (típico de opositores) o el infaltable del oficialismo "No pensamos en la elecciones, sólo nos importan los problemas de la gente". Sí, de la gente que tenés en tu tribu. Para la tarea creo que es el momento de dar un paso al frente a todo el periodismo de Campana. Hay que buscar la manera de descarrilar todos los trenes y si los aspirantes a bancas públicas son tan buenos como se venden, pues que encuentren la manera de acomodar los vagones antes del 13 de Agosto (día de las elecciones PASO). Que se la jueguen, que transpiren la camiseta, se tienen que exponer y que el rigor les llegue hasta el hueso. Podrás ser el mejor en tu ámbito laboral, pero ser político es otra cosa y sería bueno que lo demuestren. Te aviso que el castigado pueblo argento va a gastar hasta $ 710 millones de pesos por partido político para las próximas elecciones. Me parece que, a cambio de semejante inversión, la gente merece que a cambio le den alguna que otra explicación antes de votar, más allá de fotitos, slogans, o frases trilladas.

Menos etiquetas y más fundamentos

Por Tomás Buzzi

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: