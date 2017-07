La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 02/jul/2017 El libro ”Futuro, Familia y Discapacidad” se presenta en Campana







Cuenta con la participación de dos reconocidos profesionales locales en el tema: la directora de Discapacidad del Municipio, Margara Pons, y del director Técnico del Centro de Día y Hogar de APID, Raúl Carcabal. La próxima semana se presentará en Campana el libro "Futuro, Familia y Discapacidad", escrito por las especialistas Blanca Núñez, Beatriz Pérez y Stella Caniza de Páez, y en el que participaron dos profesionales locales: la directora de Discapacidad del Municipio, Margara Pons, y del director Técnico del Centro de Día y Hogar de APID, Raúl Carcabal. El libro trata sobre el abordaje del porvenir de la persona con discapacidad en el seno familiar, una reflexión –explicó Carcabal- "que atemoriza". "La temática en estos tiempos cobra importancia porque las personas con discapacidad han extendido su expectativa de vida. Antes, mayoritariamente no sobrevivían a los padres; ahora no solamente lo hacen, sino también a los hermanos. Nosotros tenemos en APID personas con discapacidad que están a cargo de sobrinos", comentó el terapeuta. En ese sentido, Carcabal remarcó la necesidad de "pensar y hablar del futuro de las personas con discapacidad", no descuidando en el proceso "su propia voz. No se trata de diseñar qué es lo que vamos a hacer con él cuando nosotros no estemos sin que él pueda opinar de lo que quiere que suceda", comentó. Por su parte, Pons explicó que el libro "está dirigido para el público en general", posee "un lenguaje claro" y es fácil de "comprender, entender e interpretar". También incluye "testimonios de otras personas y familias con discapacidad, que están atravesando distintos momentos en su historia familiar". La presentación será este viernes a las 18 horas en el Teatro Pedro Barbero y contará con la presencia de las co-autoras Pérez y Caniza de Páez. "(Es) Obra póstuma de la licenciada Blanca Núñez, que falleció recientemente. Desde el Municipio queremos hacerle un homenaje por lo tanto que aportó en la temática de la discapacidad", afirmó Pons.

Pons y Carcabal dieron detalles de la presentación del interesante libro

#Ahora invitan a la presentación del libro Futuro, familia y discapacidad el 7 de julio a las 18 en el Pedro Barbero pic.twitter.com/gsxsrA1v9k — MunicipalidadCampana (@campanagov) 30 de junio de 2017

El libro ”Futuro, Familia y Discapacidad” se presenta en Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: