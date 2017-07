Romina Buzzini

Hola, un nuevo domingo nos encuentra, ya en la segunda mitad de este año 2017, con tantas particularidades y con mucha demostración de buena gestión, que se viene llevando adelante, donde podemos ir apreciando el resultado de la obra publica que se esta realizando en nuestra ciudad, calles y avenidas repavimentadas, nuevas luminarias en zonas olvidadas de Campana y todo un trabajo de equipo que se lleva a cabo de la mano de nuestro intendente Sebastián Abella. Un domingo particular para muchos radicales también, con sabor a nostalgia y a futuro, con ganas renovadas y con mucho compromiso para seguir trabajando por nuestra ciudad, a la que tanto queremos, por nuestros vecinos que se merecen el mayor de los respeto y el esfuerzo de cada uno de nosotros, los que hoy tenemos la responsabilidad de formar parte de la gestión. Hago esta mención, porque el viernes tuvimos el placer de compartir una cena partidaria con muchos correligionarios que siempre nos vienen acompañando y con quienes hemos atravesado cada uno de los estadios por los que le ha tocado pasar a nuestro histórico partido, la Unión Cívica Radical, que ni mas ni menos el 26 de junio cumplió sus primeros 126 años, con todo lo que eso implica para nuestra Republica. Para los que somos producto de la militancia, para los que hemos vivido épocas gloriosas de la U.C.R., lo que sucedió el viernes tuvo ese sabor de la nostalgia pero que al recibirla se transforma automáticamente en ganas de hacer, en mas compromiso partidario, en saber que podemos ser capaces de volver a tener un protagonismo político-social como siempre lo hemos hecho, con honestidad, con la ética y la moral que nos acompañan a los radicales en nuestros principios, defendiendo las banderas de la igualdad y de la libertad, toda esta mística que se viven en este tipo de reuniones hacen que tengamos mas fuerzas para ganar el futuro, con trabajo y responsabilidad. Sabemos que somos muchos los radicales que históricamente hemos trabajado y acompañado en la construcción de nuestra ciudad, sabemos también que no todos han podido estar presentes en esta cena partidaria, pero si quiero decirles a todos, que deben sentirse dentro de la UCR Campana, que pueden acercarse a nuestro comité como los hicimos siempre, donde compartiendo un mate o un café se arman esas pequeñas mesas de debate ciudadano que hacen que ejercitemos la democracia en el día a día, en el compartir o no ideas, pero que se basan en el respeto merecido de cada una de las opiniones. Tenemos la responsabilidad de consolidad el cambio que se dio en el 2015 y una ardua tarea a llevar adelante en mi caso a partir de diciembre desde el Honorable Concejo Deliberante, seamos todos protagonistas, la ciudad, la provincia y la nación nos necesita. Romina Buzzini / rominabuzzini@yahoo.com.ar / Twitter: @rominabuzzini #Ahora todos #Cambiemos juntos! @RominaBuzzini @SebaAbella @SergioDRoses y Alberto Giordanelli pic.twitter.com/aZOhKn3Gqj — UCR Campana (@UCRCampana) 1 de julio de 2017 #Ahora gran noche @UCRCampana #Cambiemos pic.twitter.com/MAQNfaIVzd — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 1 de julio de 2017

Creer, hacer. Estar:

Mistica y Militancia

Por Romina Buzzini

